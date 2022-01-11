Смачний курячий торт на святковий стіл: тане у роті як Старий Новий рік

До Старого Нового року залишилося лише кілька днів, й кожна господиня намагається знайти нові, оригінальні рецепти на святковий стіл. Тим більше, що визнані кулінари не скупляться ділиться своїми секретами.

Один з рецептів запропонували на YouТube-каналі «Щоденник домогосподарки». Називається він «Курячий торт на Старий новий рік».

Автори рецепту відзначають, що спробувавши торт, гості будуть просто у захваті, й згадуватимуть зустріч свята з не меншим задоволенням, ніж «справжній» Новий рік.

Можливо, вони мають рацію, і таку страву варто спробувати приготувати.

Курячий торт на Старий новий рік Продукти

Фарш — 400 гр

Цибуля — 1 шт (у фарш)

Молоко — 450 мл

Яйця — 2 шт

Борошно — 4 ст.

Сіль — 1 год.

Перець мелений — 0,5 год.

Розпушувач — 1 год.

Сир твердий — 40 гр Начинка

Сир плавлений — 2 шт

Печериці 500 гр

Зелень (багато) — кріп, петрушка

Часник — 3 зубчики

Майонез — 5 ст. л

Нагадаємо, з курячого філе можна приготувати смачну запіканку, яка підійде як для свята, так і для ситного сніданку.

А для легкого та корисного сніданку ідеально підходять вівсяномлинці з начинкою.

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