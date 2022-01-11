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Смачний курячий торт на святковий стіл: тане у роті як Старий Новий рік

14:41 11 січня 2022
торт

До Старого Нового року залишилося лише кілька днів, й кожна господиня намагається знайти нові, оригінальні рецепти на святковий стіл. Тим більше, що визнані кулінари не скупляться ділиться своїми секретами.

Один з рецептів запропонували на YouТube-каналі «Щоденник домогосподарки». Називається він «Курячий торт на Старий новий рік».

Автори рецепту відзначають, що спробувавши торт, гості будуть просто у захваті, й згадуватимуть зустріч свята з не меншим задоволенням, ніж «справжній» Новий рік.

Можливо, вони мають рацію, і таку страву варто спробувати приготувати.

Курячий торт на Старий новий рік

Продукти
Фарш — 400 гр
Цибуля — 1 шт (у фарш)
Молоко — 450 мл
Яйця — 2 шт
Борошно — 4 ст.
Сіль — 1 год.
Перець мелений — 0,5 год.
Розпушувач — 1 год.
Сир твердий — 40 гр

Начинка
Сир плавлений — 2 шт
Печериці 500 гр
Зелень (багато) — кріп, петрушка
Часник — 3 зубчики
Майонез — 5 ст. л

Нагадаємо, з курячого філе можна приготувати смачну запіканку, яка підійде як для свята, так і для ситного сніданку.

А для легкого та корисного сніданку ідеально підходять вівсяномлинці з начинкою.

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