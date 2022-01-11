Смачний курячий торт на святковий стіл: тане у роті як Старий Новий рік
До Старого Нового року залишилося лише кілька днів, й кожна господиня намагається знайти нові, оригінальні рецепти на святковий стіл. Тим більше, що визнані кулінари не скупляться ділиться своїми секретами.
Один з рецептів запропонували на YouТube-каналі «Щоденник домогосподарки». Називається він «Курячий торт на Старий новий рік».
Автори рецепту відзначають, що спробувавши торт, гості будуть просто у захваті, й згадуватимуть зустріч свята з не меншим задоволенням, ніж «справжній» Новий рік.
Можливо, вони мають рацію, і таку страву варто спробувати приготувати.
Курячий торт на Старий новий рік
Продукти
Фарш — 400 гр
Цибуля — 1 шт (у фарш)
Молоко — 450 мл
Яйця — 2 шт
Борошно — 4 ст.
Сіль — 1 год.
Перець мелений — 0,5 год.
Розпушувач — 1 год.
Сир твердий — 40 гр
Начинка
Сир плавлений — 2 шт
Печериці 500 гр
Зелень (багато) — кріп, петрушка
Часник — 3 зубчики
Майонез — 5 ст. л
Нагадаємо, з курячого філе можна приготувати смачну запіканку, яка підійде як для свята, так і для ситного сніданку.
А для легкого та корисного сніданку ідеально підходять вівсяномлинці з начинкою.157
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter