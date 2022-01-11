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Скумбрія у духовці з овочами: найпопулярніший фуд-блогер України поділився рецептом незвичайної страви

9:54 11 січня 2022
риба

Напередодні Старого Нового року кулінарні блогери продовжують ділитися цікавими рецептами, які прикрасять святковий стіл.

Найпопулярніший фудблогер в українському TikTok Валерій Пономар розповів передплатникам, як приготувати скумбрію в духовці з овочами.

Скумбрія в духовці з овочами

Продукти
Скумбрія 1 шт
Оливкова олія 1 ст. л
Коріандр ½ ч. л
Чилі 1/3 год.
Сіль ½ год.
Цибуля 1 шт
Часник 1−2 зуб
Помідор без шкіри 1 шт
Солодка паприка ½ год.
Цукор 1 чайн. л.

Готується страва досить просто.

Помідор очистити від шкіри окропом.
Тушку скумбрії змастити перед обсмажуванням овочів.


Нагадаємо, Людмила Борщ запропонувала цікавий варіант для ситного сніданку, який можна приготувати «без метушні та проблем». А авторка знаменитого салату «Під кайфом» Наталя Калніна розповіла, як приготувати «об'їдос» — капустяники у сирному соусі.

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