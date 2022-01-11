Скумбрія у духовці з овочами: найпопулярніший фуд-блогер України поділився рецептом незвичайної страви
Напередодні Старого Нового року кулінарні блогери продовжують ділитися цікавими рецептами, які прикрасять святковий стіл.
Найпопулярніший фудблогер в українському TikTok Валерій Пономар розповів передплатникам, як приготувати скумбрію в духовці з овочами.
Скумбрія в духовці з овочами
Продукти
Скумбрія 1 шт
Оливкова олія 1 ст. л
Коріандр ½ ч. л
Чилі 1/3 год.
Сіль ½ год.
Цибуля 1 шт
Часник 1−2 зуб
Помідор без шкіри 1 шт
Солодка паприка ½ год.
Цукор 1 чайн. л.
Готується страва досить просто.
Помідор очистити від шкіри окропом.
Тушку скумбрії змастити перед обсмажуванням овочів.
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