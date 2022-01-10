Швидко, смачно і дуже ніжно: Людмила Борщ представила рецепт корисного та поживного сніданку «без метушні та проблем»

Кулінарка Людмила Борщ, відома читачам за безліччю рецептів різноманітних салатів, після закусочного пирога запропонувала ще один цікавий варіант для сніданку, який можна приготувати «без метушні та проблем».

«Швидко, смачно та дуже ніжно. М'ясо виходить ніжним, соковитим, можна експериментувати зі спеціями, щоб зробити страву більш пікантною. Такий сніданок можна готувати хоч щодня, не набридає», — зазначила кулінарка.

Продукти

Філе 2 шт.

Помідор 1шт.

Яйця 2 шт.

Вершки 15% 150 мл

Рослинна олія 2 ст.л.

Сушені трави 1 ч. л.

Куркума 1 ч. л.

Сіль

Кулінарка також розповіла, як без особливих зусиль приготувати гарячий молочний пиріг до чаю, від якого всі будуть у захваті.

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