Гарячий молочний пиріг від Людмили Борщ: чудові ласощі до чаю для всієї родини на другий день Різдва

Кулінарна блогерка Людмила Борщ, відома своїми простими, але дуже цікавими рецептами салатів та перекусів, розповіла, як без особливих зусиль приготувати гарячий молочний пиріг до чаю, від якого усі будуть у захваті.

Гарячий молочний пиріг

Продукти

Борошно 350 г

Яйця 4 шт.

Цукор 300 г

Молоко 240 мл

Вершкове масло 70 г

Ванільний цукор 10 г

Розпушувач 2 ч. л.

Сіль

Раніше Людмила Борщ поділилася рецептом дуже смачного десерту, який можна приготувати за 10 хвилин. Читачам також сподобався салат «Чингісхан» з чорносливом та волоським горіхом від Катрін Поварі.

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