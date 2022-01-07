Найсмачніший закусочний пиріг від Людмили Борщ: ідеальний сніданок та відмінний перекус протягом дня — всі, хто пробує, залишаються у захваті

Кулінарна блогерка Людмила Борщ, яка порадувала читачів рецептами різноманітних салатів, простих, але дуже смачних десертів, розповіла, як приготувати закусочний пиріг, який згодиться як для звичайного сніданку, так і для перекусу або навіть для святкового столу.

Закусочний пиріг

Продукти

Тісто

Борошно 300 г

Олія 150 г

Кефір 100 мл

Розпушувач 2 ч. л.

Сіль 1 ч. л.

Начинка

Цибуля 700 г

Плавлений сир 3шт.

Яйця 3 шт. + 1 білок

Яєчний жовток

Кунжут

Нагадаємо, блогерка Катрін Поварі на своєму YouTube-каналі розповіла, як приготувати салат «Чингісхан» з чорносливом та волоським горіхом.

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