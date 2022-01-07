Найсмачніший закусочний пиріг від Людмили Борщ: ідеальний сніданок та відмінний перекус протягом дня — всі, хто пробує, залишаються у захваті
Кулінарна блогерка Людмила Борщ, яка порадувала читачів рецептами різноманітних салатів, простих, але дуже смачних десертів, розповіла, як приготувати закусочний пиріг, який згодиться як для звичайного сніданку, так і для перекусу або навіть для святкового столу.
Закусочний пиріг
Продукти
Тісто
Борошно 300 г
Олія 150 г
Кефір 100 мл
Розпушувач 2 ч. л.
Сіль 1 ч. л.
Начинка
Цибуля 700 г
Плавлений сир 3шт.
Яйця 3 шт. + 1 білок
Яєчний жовток
Кунжут
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