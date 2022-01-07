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Найсмачніший закусочний пиріг від Людмили Борщ: ідеальний сніданок та відмінний перекус протягом дня — всі, хто пробує, залишаються у захваті

20:52 7 січня 2022
пиріг

Кулінарна блогерка Людмила Борщ, яка порадувала читачів рецептами різноманітних салатів, простих, але дуже смачних десертів, розповіла, як приготувати закусочний пиріг, який згодиться як для звичайного сніданку, так і для перекусу або навіть для святкового столу.

Закусочний пиріг

Продукти

Тісто
Борошно 300 г
Олія 150 г
Кефір 100 мл
Розпушувач 2 ч. л.
Сіль 1 ч. л.

Начинка
Цибуля 700 г
Плавлений сир 3шт.
Яйця 3 шт. + 1 білок
Яєчний жовток
Кунжут

Нагадаємо, блогерка Катрін Поварі на своєму YouTube-каналі розповіла, як приготувати салат «Чингісхан» з чорносливом та волоським горіхом.

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