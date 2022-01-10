Ніжний та «жіночний»: рецепт салату «Маргарита», який нікого не залишить байдужим
З використанням шинки можна приготувати не лише «швидкий» салат з умовною назвою «Гості на порозі», але й ніжну страву «Маргарита».
Рецептом салату з такою назвою поділилися на сторінці «Кулінарних хитрощів». Авторка називає його «ніжним та жіночним», а також стверджує, що такий смачний салат не залишить байдужим нікого з гостей.
Інгредієнти:
- Шинка — 200 г;
- Сир 100−150 г;
- Маслини без кісточки — банка;
- Консервований ананас — банка;
- Перець болгарський — 1 шт;
- Майонез чи сметана.⠀
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Приготування:
- Шинку, перець, ананас ріжемо кубиками, маслини кільцями, сир натираємо на великій тертці.
- З'єднуємо всі інгредієнти, заправляємо сметаною чи майонезом.
Також ананас використовується в однойменному багатошаровому салаті. Щоправда, це лише один із 12(!) шарів у цій страві.
Фото — скріншот1456
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