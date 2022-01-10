27.39 / 27.61 30.86 / 31.24
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Ніжний та «жіночний»: рецепт салату «Маргарита», який нікого не залишить байдужим

14:51 10 січня 2022
Салат Маргарита

З використанням шинки можна приготувати не лише «швидкий» салат з умовною назвою «Гості на порозі», але й ніжну страву «Маргарита».

Рецептом салату з такою назвою поділилися на сторінці «Кулінарних хитрощів». Авторка називає його «ніжним та жіночним», а також стверджує, що такий смачний салат не залишить байдужим нікого з гостей.

Інгредієнти:

  • Шинка — 200 г;
  • Сир 100−150 г;
  • Маслини без кісточки — банка;
  • Консервований ананас — банка;
  • Перець болгарський — 1 шт;
  • Майонез чи сметана.⠀

Читайте також: Заграє новим смаком: представлено незвичайний вінегрет зі «дивною» медово-гірчичною заправкою

Приготування:

  • Шинку, перець, ананас ріжемо кубиками, маслини кільцями, сир натираємо на великій тертці.
  • З'єднуємо всі інгредієнти, заправляємо сметаною чи майонезом.

Також ананас використовується в однойменному багатошаровому салаті. Щоправда, це лише один із 12(!) шарів у цій страві.

Фото — скріншот

1456

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

торт

Навіть духовка не потрібна: торт «Пломбір» за бабусиним рецептом

Ганна Саліванчук

Зірка «Одного разу під Полтавою» роздяглася догола, щоб показати, скільки кілограмів «наїла» за свята

газ

Ціна на газ в Україні з січня 2022 року: які тарифи для населення

Козловський погладшав і показав свого нового друга

Козловський погладшав і показав свого нового друга

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.