Ніжний та «жіночний»: рецепт салату «Маргарита», який нікого не залишить байдужим

З використанням шинки можна приготувати не лише «швидкий» салат з умовною назвою «Гості на порозі», але й ніжну страву «Маргарита».

Рецептом салату з такою назвою поділилися на сторінці «Кулінарних хитрощів». Авторка називає його «ніжним та жіночним», а також стверджує, що такий смачний салат не залишить байдужим нікого з гостей.

Інгредієнти: Шинка — 200 г;

Сир 100−150 г;

Маслини без кісточки — банка;

Консервований ананас — банка;

Перець болгарський — 1 шт;

Майонез чи сметана.⠀

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Приготування: Шинку, перець, ананас ріжемо кубиками, маслини кільцями, сир натираємо на великій тертці.

З'єднуємо всі інгредієнти, заправляємо сметаною чи майонезом.

Також ананас використовується в однойменному багатошаровому салаті. Щоправда, це лише один із 12(!) шарів у цій страві.

Фото — скріншот

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