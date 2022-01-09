Мінімум часу та максимум задоволення: рецепт салату для господинь, у яких гості на порозі

У гарних господинь обов'язково є в скарбничці рецепти швидких закусок, якщо гості буквально на порозі. У такій ситуації завжди виручить салат із яєць, шинки, овочів та зелені — продуктів, які зазвичай присутні в холодильнику. Секрет смачного салату — в особливій заправці. «Мінімум часу, максимум задоволення», — обіцяють автори рецепту. Технологію приготування наводить Telegram-канал Топ-салати.

Салат «Гості на порозі» Шинка — 150 г;

Яйця — 3 шт.;

Помідори — 200 г;

Оливки — 100 г (без кісточок);

Салат — пучок;

Олія оливкова — 3 ст.л.;

Часник — 1 зубчик;

Сік лимонний — 1 ч.л.;

Сіль, перець. Яйця відварити. Поки варяться, нарізати помідори і шинку тонкими скибочками. Листя салату дрібно порвати руками. Додати оливки. Яйця, коли охолонуть, нарізати крупно.

Приготувати заправку. Подрібнений часник змішати з лимонним соком і оливковою олією, посолити і поперчити.

Перед подачею на стіл заправити салат та перемішати.

Нагадаємо, аналогічно швидко готуються салати «Грецький з авокадо», «Святковий із буряком і фетою», «З вугром і соусом теріякі».

Фото pixabay.com

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