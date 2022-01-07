27.37 / 27.63 30.77 / 31.22
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Заграє новим смаком: представлений оригінальний вінегрет з цікавою медово-гірчичною заправкою

16:32 7 січня 2022
вінегрет

У новорічні та різдвяні свята господині намагаються порадувати сім'ю та гостей вишуканими закусками, різноманітними салатами та десертами.

Багато хто згадує своє дитинство та з задоволенням готує вінегрет, який часто був на святковому столі за часів далекого радянського минулого, коли вибір продуктів був не такий великий, як зараз.

Кожна господиня вносить в цю, здавалося б, звичайну страву свою родзинку. Telegram-канал «Салати. Найкращі рецепти» пропонує вінегрет з медово-гірчичною заправкою, завдяки якій салат заграє новим смаком.

Вінегрет з медово-гірчичною заправкою

Продукти
- буряк 300 гр
- морква 200 гр
- картопля 300 гр
- мариновані огірки 200 гр
- червона цибуля 100 гр
- біла квасоля консервована 1 банка
- сіль до смаку

Заправка
- олія 2 ст.л.
- яблучний оцет 2 ч. л.
- рідкий мед 1 ч.л.
- гірчиця у зернах 2 ч.л.
- часник 2 зубчики

Приготування

Буряк, моркву та картоплю відварити, нарізати дрібними кубиками та скласти в салатницю.

Нарізати кубиками мариновані огірки, цибулю, додати їх у салатницю разом з квасолею.

Для заправки змішати олію, оцет, мед, гірчицю та часник, видавлений через прес.

Усі інгредієнти посолити та перемішати, додати заправку та ретельно перемішати ще раз.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт оригінального салату з копченою куркою та чипсами, а також рецепт «кишеньок» з шинкою, сиром та яйцем, які урізноманітнять сніданки.

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

З огляду на святкові дні: у ПФУ розповіли, коли виплатять пенсії за січень

З огляду на святкові дні: у ПФУ розповіли, коли виплатять пенсії за січень

пиріг

Швидко, ситно та дуже смачно: рецепт лінивого пирога з фаршем та зеленню

Микола Тищенко

Трохи «промахнувся»: на Різдво нардеп Тищенко привітав українців із Великоднем

Салат «Тайсон»

«Нереально смачний» салат «Тайсон» на Різдво та Старий Новий рік: підкорює з першої ложки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.