Заграє новим смаком: представлений оригінальний вінегрет з цікавою медово-гірчичною заправкою
У новорічні та різдвяні свята господині намагаються порадувати сім'ю та гостей вишуканими закусками, різноманітними салатами та десертами.
Багато хто згадує своє дитинство та з задоволенням готує вінегрет, який часто був на святковому столі за часів далекого радянського минулого, коли вибір продуктів був не такий великий, як зараз.
Кожна господиня вносить в цю, здавалося б, звичайну страву свою родзинку. Telegram-канал «Салати. Найкращі рецепти» пропонує вінегрет з медово-гірчичною заправкою, завдяки якій салат заграє новим смаком.
Вінегрет з медово-гірчичною заправкою
Продукти
- буряк 300 гр
- морква 200 гр
- картопля 300 гр
- мариновані огірки 200 гр
- червона цибуля 100 гр
- біла квасоля консервована 1 банка
- сіль до смаку
Заправка
- олія 2 ст.л.
- яблучний оцет 2 ч. л.
- рідкий мед 1 ч.л.
- гірчиця у зернах 2 ч.л.
- часник 2 зубчики
Приготування
Буряк, моркву та картоплю відварити, нарізати дрібними кубиками та скласти в салатницю.
Нарізати кубиками мариновані огірки, цибулю, додати їх у салатницю разом з квасолею.
Для заправки змішати олію, оцет, мед, гірчицю та часник, видавлений через прес.
Усі інгредієнти посолити та перемішати, додати заправку та ретельно перемішати ще раз.
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