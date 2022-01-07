Заграє новим смаком: представлений оригінальний вінегрет з цікавою медово-гірчичною заправкою

У новорічні та різдвяні свята господині намагаються порадувати сім'ю та гостей вишуканими закусками, різноманітними салатами та десертами.

Багато хто згадує своє дитинство та з задоволенням готує вінегрет, який часто був на святковому столі за часів далекого радянського минулого, коли вибір продуктів був не такий великий, як зараз.

Кожна господиня вносить в цю, здавалося б, звичайну страву свою родзинку. Telegram-канал «Салати. Найкращі рецепти» пропонує вінегрет з медово-гірчичною заправкою, завдяки якій салат заграє новим смаком.

Вінегрет з медово-гірчичною заправкою

Продукти

- буряк 300 гр

- морква 200 гр

- картопля 300 гр

- мариновані огірки 200 гр

- червона цибуля 100 гр

- біла квасоля консервована 1 банка

- сіль до смаку

Заправка

- олія 2 ст.л.

- яблучний оцет 2 ч. л.

- рідкий мед 1 ч.л.

- гірчиця у зернах 2 ч.л.

- часник 2 зубчики

Приготування

Буряк, моркву та картоплю відварити, нарізати дрібними кубиками та скласти в салатницю.

Нарізати кубиками мариновані огірки, цибулю, додати їх у салатницю разом з квасолею.

Для заправки змішати олію, оцет, мед, гірчицю та часник, видавлений через прес.

Усі інгредієнти посолити та перемішати, додати заправку та ретельно перемішати ще раз.

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