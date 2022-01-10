Закуска на всі випадки життя: незвичайний гарнір — картопляні кульки із сиром
Відмінною закускою може стати картопля, приготована у вигляді кульок із сиром усередині.
Простим рецептом поділилися автори ресурсу «Домашня консервація: варення, заготівлі». Картопляні кульки також можуть бути відмінним та незвичайним гарніром
Інгредієнти:
- Картопля — 6 штук;
- Яйця — 2 штуки;
- Борошно — 1 столова ложка;
- Сіль, перець — за смаком;
- Сир — для начинки;
- Панірувальні сухарі.
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Приготування:
- Відварити картоплю та зробити пюре. Його також можна запекти (5 хвилин) у мікрохвильовій печі в спеціальному рукаві для запікання.
- Додати до пюре яйця та борошно, перемішати.
- Скачати кульки, додавши у середину шматочок сиру.
- Обваляти у паніровці з додаванням солі та спецій.
- У розігріту пательню налити олію та обсмажити кульки з усіх боків.
- Викласти на серветку, щоб видалити зайву олію.
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Фото «Домашня консервація: варення, заготівлі»334
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