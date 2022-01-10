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Закуска на всі випадки життя: незвичайний гарнір — картопляні кульки із сиром

9:06 10 січня 2022
Кульки з картоплі

Відмінною закускою може стати картопля, приготована у вигляді кульок із сиром усередині.

Простим рецептом поділилися автори ресурсу «Домашня консервація: варення, заготівлі». Картопляні кульки також можуть бути відмінним та незвичайним гарніром

Інгредієнти:

  • Картопля — 6 штук;
  • Яйця — 2 штуки;
  • Борошно — 1 столова ложка;
  • Сіль, перець — за смаком;
  • Сир — для начинки;
  • Панірувальні сухарі.

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Приготування:

  • Відварити картоплю та зробити пюре. Його також можна запекти (5 хвилин) у мікрохвильовій печі в спеціальному рукаві для запікання.
  • Додати до пюре яйця та борошно, перемішати.
  • Скачати кульки, додавши у середину шматочок сиру.
  • Обваляти у паніровці з додаванням солі та спецій.
  • У розігріту пательню налити олію та обсмажити кульки з усіх боків.
  • Викласти на серветку, щоб видалити зайву олію.

Також читайте рецепт приготування смачної закуски — м'ясних гнізд із грибами.

Фото «Домашня консервація: варення, заготівлі»

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