Закуска на всі випадки життя: незвичайний гарнір — картопляні кульки із сиром

Відмінною закускою може стати картопля, приготована у вигляді кульок із сиром усередині.

Простим рецептом поділилися автори ресурсу «Домашня консервація: варення, заготівлі». Картопляні кульки також можуть бути відмінним та незвичайним гарніром

Інгредієнти: Картопля — 6 штук;

Яйця — 2 штуки;

Борошно — 1 столова ложка;

Сіль, перець — за смаком;

Сир — для начинки;

Панірувальні сухарі.

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Приготування: Відварити картоплю та зробити пюре. Його також можна запекти (5 хвилин) у мікрохвильовій печі в спеціальному рукаві для запікання.

Додати до пюре яйця та борошно, перемішати.

Скачати кульки, додавши у середину шматочок сиру.

Обваляти у паніровці з додаванням солі та спецій.

У розігріту пательню налити олію та обсмажити кульки з усіх боків.

Викласти на серветку, щоб видалити зайву олію.

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Фото «Домашня консервація: варення, заготівлі»

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