Просто і дуже смачно: м'ясні гнізда з грибами прикрасять новорічний стіл
До зустрічі нового року залишилося зовсім небагато часу, але ще можна встигнути приготувати м'ясну закуску з грибами, рецепт якої розповіли блогери каналу Кулінарні хитрощі.
Необхідні продукти:
Фарш — 500 грамів
Цибуля — 1 цибулина
Часник — 1 зубок
Яйце — 1 штука
Печериці свіжі — 300 грамів (підійдуть також консервовані гриби).
Сметана або майонез — 2 столові ложки
Сир твердий — 100 грамів
Помідори — 1−2 штуки
Сіль, перець — за смаком
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Приготування:
1. Гриби дрібно наріжте і обсмажте в олії до готовності. Посоліть та додайте сметани.
2. Фарш змішайте з дрібно нарізаною цибулею (або подрібненою в блендері), пропущеною через прес часником, яйцем, сіллю та перцем. Все перемішайте до однорідного стану, сформуйте плоску котлетку із заглибленням у центрі (як гніздечком).
3. У кожне гніздечко закладаємо грибну начинку, зверху кружальце помідора, змащене сметаною/майонезом, та тертий сир.
4. Викладаємо гніздечка у форму, застелену пергаментом, і запікаємо 30−40 хвилин при 180 градусах.
Нагадаємо, астрологи радять зустрічати новий рік Тигра з великою кількістю помаранчевих страв на столі. Яскравий насичений колір закусок та основних страв подарує святковий настрій та допоможе залучити удачу у наступному році.26
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