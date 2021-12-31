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Просто і дуже смачно: м'ясні гнізда з грибами прикрасять новорічний стіл

18:58 31 грудня 2021
Просто і дуже смачно: м&#39;ясні гнізда з грибами прикрасять новорічний стіл

До зустрічі нового року залишилося зовсім небагато часу, але ще можна встигнути приготувати м'ясну закуску з грибами, рецепт якої розповіли блогери каналу Кулінарні хитрощі.

Необхідні продукти:

Фарш — 500 грамів
Цибуля — 1 цибулина
Часник — 1 зубок
Яйце — 1 штука
Печериці свіжі — 300 грамів (підійдуть також консервовані гриби).
Сметана або майонез — 2 столові ложки
Сир твердий — 100 грамів
Помідори — 1−2 штуки
Сіль, перець — за смаком

Читайте також: «Помаранчеве» меню та заборонені страви: як правильно підготуватися до зустрічі Нового року

Приготування:

1. Гриби дрібно наріжте і обсмажте в олії до готовності. Посоліть та додайте сметани.

2. Фарш змішайте з дрібно нарізаною цибулею (або подрібненою в блендері), пропущеною через прес часником, яйцем, сіллю та перцем. Все перемішайте до однорідного стану, сформуйте плоску котлетку із заглибленням у центрі (як гніздечком).

3. У кожне гніздечко закладаємо грибну начинку, зверху кружальце помідора, змащене сметаною/майонезом, та тертий сир.

4. Викладаємо гніздечка у форму, застелену пергаментом, і запікаємо 30−40 хвилин при 180 градусах.

Нагадаємо, астрологи радять зустрічати новий рік Тигра з великою кількістю помаранчевих страв на столі. Яскравий насичений колір закусок та основних страв подарує святковий настрій та допоможе залучити удачу у наступному році.

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