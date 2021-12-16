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Ситна та соковита закуска на Новий рік: рецепт м'ясного рулету зі шпинатом та сиром

11:24 16 грудня 2021
рулет

Смачною та ситною закускою на Новий рік може стати м'ясний рулет зі шпинатом та сиром. Залежно від кількості гостей частування можна подати на окремій тарілці, прикрасивши зеленню і поливши відповідним соусом до м'яса або тонко нарізати рулет і укласти його на скибочки багету. Рецепт наводить iamcook.

М'ясний рулет зі шпинатом та сиром

  • Фарш яловичий — 600 г;
  • Шпинат — 100 г;
  • Сир — 100 г;
  • Яйце — 1 шт;
  • Олія — 1 ч.л.;
  • Цибуля ріпчаста — 50 г;
  • Сіль, перець та інші спеції для м'яса.

Цибулю дрібно нарізати, змішати з фаршем, вбити яйце, посолити і поперчити. Перемішати, щоб маса була однорідною.
Шпинат вимити та висушити, протушкувати на сковороді з гарячою олією, доки не пустить сік. Остудити.
Фольгу змастити, викласти фарш шаром 1 см, на нього — шпинат, а потім натертий сир. Згорнути рулет.
Випікати за 190 градусів 40−50 хвилин. Потім розгорнути фольгу, посипати зверху рулет тертим сиром та потримати в духовці ще 10 хвилин.

Нагадаємо, смачним варіантом для новорічного фуршету стануть також курячі рулетики і м'ясні кекси.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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