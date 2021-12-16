Ситна та соковита закуска на Новий рік: рецепт м'ясного рулету зі шпинатом та сиром

Смачною та ситною закускою на Новий рік може стати м'ясний рулет зі шпинатом та сиром. Залежно від кількості гостей частування можна подати на окремій тарілці, прикрасивши зеленню і поливши відповідним соусом до м'яса або тонко нарізати рулет і укласти його на скибочки багету. Рецепт наводить iamcook.

М'ясний рулет зі шпинатом та сиром Фарш яловичий — 600 г;

Шпинат — 100 г;

Сир — 100 г;

Яйце — 1 шт;

Олія — 1 ч.л.;

Цибуля ріпчаста — 50 г;

Сіль, перець та інші спеції для м'яса. Цибулю дрібно нарізати, змішати з фаршем, вбити яйце, посолити і поперчити. Перемішати, щоб маса була однорідною.

Шпинат вимити та висушити, протушкувати на сковороді з гарячою олією, доки не пустить сік. Остудити.

Фольгу змастити, викласти фарш шаром 1 см, на нього — шпинат, а потім натертий сир. Згорнути рулет.

Випікати за 190 градусів 40−50 хвилин. Потім розгорнути фольгу, посипати зверху рулет тертим сиром та потримати в духовці ще 10 хвилин.

Нагадаємо, смачним варіантом для новорічного фуршету стануть також курячі рулетики і м'ясні кекси.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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