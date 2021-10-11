Не тільки для котлет: названі цікаві страви з фаршем
Фарш добре підійде не лише для приготування котлет або фаршированих перців — з ним можна зробити безліч смачних страв, якщо традиційні вже приїлися.
Кілька цікавих рецептів з фаршем пропонує сайт povar.ru.
Так, курячий рулет можна приготувати як на сніданок, так і подати до святкового столу. Плюс страви у тому, що її можна зробити заздалегідь — вона смакує як у гарячому, так і у холодному вигляді.
Інгредієнти:
- 3 курячих яйця;
- 350 г курячого фаршу;
- 100 г твердого сиру;
- 100 г майонезу;
- 1 цибулина;
- 1 ст. л. манної крупи;
- 2 ст. л. рослинної олії;
- Кріп, сіль, перець за смаком.
Приготування:
- Сир натріть на крупній тертці. Яйця збийте з майонезом, додайте манну крупу і сир. Залишить на деякий час, щоб манка розбухла.
- Лук наріжте дрібними кубиками, обсмажте у пательні з додаванням невеликої кількості олії до прозорості.
- Змішайте фарш, дрібно нарізаний кріп, обсмажену цибулю, посоліть, поперчіть за смаком.
- Деко застеліть пергаментом, змастіть рослинною олією, викладіть яєчно-сирну масу, розподіліть її у формі квадрату або прямокутнику. Поставте до розігріттої до 180 градусів духовки на 12−15 хвилин.
- На готовий омлет викладіть фарш і розрівняйте. Згорніть у рулет. Загорніть його у два шари фольги. Помістіть у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Рулет готовий.
Не складний у приготуванні і бризоль — страва французької кухні.
Інгредієнти:
- 5 яєць;
- 400 г фаршу;
- 1 помідор;
- 1 огірок;
- 2 ст. л. майонезу;
- 1 ст. л. рослинної олії;
- Сіль, перець за смаком.
Приготування:
- Фарш посоліть, поперчіть, додайте 1 яйце, ретельно перемішайте і розділіть на 2 рівні частини.
- Одну частину фаршу викласти на харчову плівку у формі кругу діаметром з пательню, яку будете використовувати.
- Збийте два яйця, посоліть, поперчіть за смаком. Перелийте збите яйце на плоску тарілку. Зверху переверніть фарш, зніміть плівку.
- У добре розігріту пательню, змащену олією, акуратно викласти вміст тарілки так, щоб яйце було знизу.
- Смажити з одного боку 2 хвилини на середньому вогні, переверніть, смажте з іншого боку 4 хвилини.
- Викладіть на тарілку яйцем вниз, змастіть соусом або майонезом, викладіть нарізані помідори і огірок. Краї брізолі скрутіть, зафіксуйте зеленою цибулею або кільцем цибулі.
- Аналогічним чином вчинити і з другою порцією фаршу.
А ось для близькосхідного кіббеху знадобиться більше продуктів.
Інгредієнти:
- 400 г м'ясного фаршу;
- 170 г булгуру;
- 15 г кінзи;
- 1 цибулина;
- ½ ч. л. солодкої паприки;
- 400 мл окропу;
- 5 ст. л. йогурту;
- 100 г огірка;
- ½ ч. л. сухої м'яти;
- 2 зубчики часнику;
- Сіль, перець за смаком.
Приготування:
- Булгур добре промийте і залийте окропом, дайте постояти 10−15 хвилин, а потім поставте на повільний вогонь, посоліть за смаком і варіть до випаровування всієї води, приблизно 10 хвилин.
- У фарш додайте дрібно нарізану цибулю, спеції, сіль, перемішайте.
- Булгур розділіть на три частини, дві викладіть у фарш і добре перемішайте. Додайте дрібно нарізану кінзу, подрібнений часник, м'яту.
- Отриманий фарш розділіть на рівні частини. Скачайте з них кульки, кожну обваляйте у відварному булгуром.
- На шпажки нанизати по три кульки, викладіть на деко, застелене фольгою і змащене олією.
- Поставте у розігріту духовку до 180 градусів, запікайте 45 хвилин.
Цікавою альтернативою котлетам можуть стати м'ясні кекси.
інгредієнти:
- 500 г м'ясного фаршу;
- 1 яйце;
- 100 мл молока;
- 50 г білого хліба;
- 1 цибулина;
- 150 г грибів (печериць);
- 100 г сиру;
- Сіль, спеції за смаком.
Приготування:
- У фарш додайте подрібнену цибулю, яйце, сіль, спеції.
- Білий хліб поламайте на невеликі шматочки, залийте молоком, відіжміть і з'єднайте з фаршем. Ретельно перемішайте.
- Гриби дрібно наріжте, обсмажте, посоліть за смаком. Додайте до остиглих грибів натертий на крупній тертці сир.
- У формочки для кексів викладіть невелику кількість фаршу, зробіть у ньому поглиблення, формуючи стінки. В утворену ямку покладіть гриби з сиром, зверху накрийте шапочкою з фаршу і добре притисніть.
- Помістіть у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Готово!
Раніше телеведуча Руслана Писанка розповіла, як приготувала котлети з минтаю і картопляного пюре за її власним рецептом. Для того, щоб котлети вийшли смачними, до фаршу слід додавати вершкове масло.
Фото: https://ua.depositphotos.com і з сайту https://povar.ru.63
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