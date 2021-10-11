Не тільки для котлет: названі цікаві страви з фаршем

Фарш добре підійде не лише для приготування котлет або фаршированих перців — з ним можна зробити безліч смачних страв, якщо традиційні вже приїлися.

Кілька цікавих рецептів з фаршем пропонує сайт povar.ru.

Так, курячий рулет можна приготувати як на сніданок, так і подати до святкового столу. Плюс страви у тому, що її можна зробити заздалегідь — вона смакує як у гарячому, так і у холодному вигляді.

Інгредієнти: 3 курячих яйця;

350 г курячого фаршу;

100 г твердого сиру;

100 г майонезу;

1 цибулина;

1 ст. л. манної крупи;

2 ст. л. рослинної олії;

Кріп, сіль, перець за смаком.

Приготування: Сир натріть на крупній тертці. Яйця збийте з майонезом, додайте манну крупу і сир. Залишить на деякий час, щоб манка розбухла.

Лук наріжте дрібними кубиками, обсмажте у пательні з додаванням невеликої кількості олії до прозорості.

Змішайте фарш, дрібно нарізаний кріп, обсмажену цибулю, посоліть, поперчіть за смаком.

Деко застеліть пергаментом, змастіть рослинною олією, викладіть яєчно-сирну масу, розподіліть її у формі квадрату або прямокутнику. Поставте до розігріттої до 180 градусів духовки на 12−15 хвилин.

На готовий омлет викладіть фарш і розрівняйте. Згорніть у рулет. Загорніть його у два шари фольги. Помістіть у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Рулет готовий.

Не складний у приготуванні і бризоль — страва французької кухні.

Інгредієнти: 5 яєць;

400 г фаршу;

1 помідор;

1 огірок;

2 ст. л. майонезу;

1 ст. л. рослинної олії;

Сіль, перець за смаком.

Приготування: Фарш посоліть, поперчіть, додайте 1 яйце, ретельно перемішайте і розділіть на 2 рівні частини.

Одну частину фаршу викласти на харчову плівку у формі кругу діаметром з пательню, яку будете використовувати.

Збийте два яйця, посоліть, поперчіть за смаком. Перелийте збите яйце на плоску тарілку. Зверху переверніть фарш, зніміть плівку.

У добре розігріту пательню, змащену олією, акуратно викласти вміст тарілки так, щоб яйце було знизу.

Смажити з одного боку 2 хвилини на середньому вогні, переверніть, смажте з іншого боку 4 хвилини.

Викладіть на тарілку яйцем вниз, змастіть соусом або майонезом, викладіть нарізані помідори і огірок. Краї брізолі скрутіть, зафіксуйте зеленою цибулею або кільцем цибулі.

Аналогічним чином вчинити і з другою порцією фаршу.

А ось для близькосхідного кіббеху знадобиться більше продуктів.

Інгредієнти: 400 г м'ясного фаршу;

170 г булгуру;

15 г кінзи;

1 цибулина;

½ ч. л. солодкої паприки;

400 мл окропу;

5 ст. л. йогурту;

100 г огірка;

½ ч. л. сухої м'яти;

2 зубчики часнику;

Сіль, перець за смаком.

Приготування: Булгур добре промийте і залийте окропом, дайте постояти 10−15 хвилин, а потім поставте на повільний вогонь, посоліть за смаком і варіть до випаровування всієї води, приблизно 10 хвилин.

У фарш додайте дрібно нарізану цибулю, спеції, сіль, перемішайте.

Булгур розділіть на три частини, дві викладіть у фарш і добре перемішайте. Додайте дрібно нарізану кінзу, подрібнений часник, м'яту.

Отриманий фарш розділіть на рівні частини. Скачайте з них кульки, кожну обваляйте у відварному булгуром.

На шпажки нанизати по три кульки, викладіть на деко, застелене фольгою і змащене олією.

Поставте у розігріту духовку до 180 градусів, запікайте 45 хвилин.

Цікавою альтернативою котлетам можуть стати м'ясні кекси.

інгредієнти: 500 г м'ясного фаршу;

1 яйце;

100 мл молока;

50 г білого хліба;

1 цибулина;

150 г грибів (печериць);

100 г сиру;

Сіль, спеції за смаком.

Приготування: У фарш додайте подрібнену цибулю, яйце, сіль, спеції.

Білий хліб поламайте на невеликі шматочки, залийте молоком, відіжміть і з'єднайте з фаршем. Ретельно перемішайте.

Гриби дрібно наріжте, обсмажте, посоліть за смаком. Додайте до остиглих грибів натертий на крупній тертці сир.

У формочки для кексів викладіть невелику кількість фаршу, зробіть у ньому поглиблення, формуючи стінки. В утворену ямку покладіть гриби з сиром, зверху накрийте шапочкою з фаршу і добре притисніть.

Помістіть у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Готово!

Раніше телеведуча Руслана Писанка розповіла, як приготувала котлети з минтаю і картопляного пюре за її власним рецептом. Для того, щоб котлети вийшли смачними, до фаршу слід додавати вершкове масло.

Фото: https://ua.depositphotos.com і з сайту https://povar.ru.

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