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Не тільки для котлет: названі цікаві страви з фаршем

14:40 11 жовтня 2021
фарш

Фарш добре підійде не лише для приготування котлет або фаршированих перців — з ним можна зробити безліч смачних страв, якщо традиційні вже приїлися.

Кілька цікавих рецептів з фаршем пропонує сайт povar.ru.

Так, курячий рулет можна приготувати як на сніданок, так і подати до святкового столу. Плюс страви у тому, що її можна зробити заздалегідь — вона смакує як у гарячому, так і у холодному вигляді.

Інгредієнти:

  • 3 курячих яйця;
  • 350 г курячого фаршу;
  • 100 г твердого сиру;
  • 100 г майонезу;
  • 1 цибулина;
  • 1 ст. л. манної крупи;
  • 2 ст. л. рослинної олії;
  • Кріп, сіль, перець за смаком.

Приготування:

  • Сир натріть на крупній тертці. Яйця збийте з майонезом, додайте манну крупу і сир. Залишить на деякий час, щоб манка розбухла.
  • Лук наріжте дрібними кубиками, обсмажте у пательні з додаванням невеликої кількості олії до прозорості.
  • Змішайте фарш, дрібно нарізаний кріп, обсмажену цибулю, посоліть, поперчіть за смаком.
  • Деко застеліть пергаментом, змастіть рослинною олією, викладіть яєчно-сирну масу, розподіліть її у формі квадрату або прямокутнику. Поставте до розігріттої до 180 градусів духовки на 12−15 хвилин.
  • На готовий омлет викладіть фарш і розрівняйте. Згорніть у рулет. Загорніть його у два шари фольги. Помістіть у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Рулет готовий.

Не складний у приготуванні і бризоль — страва французької кухні.

Інгредієнти:

  • 5 яєць;
  • 400 г фаршу;
  • 1 помідор;
  • 1 огірок;
  • 2 ст. л. майонезу;
  • 1 ст. л. рослинної олії;
  • Сіль, перець за смаком.

Приготування:

  • Фарш посоліть, поперчіть, додайте 1 яйце, ретельно перемішайте і розділіть на 2 рівні частини.
  • Одну частину фаршу викласти на харчову плівку у формі кругу діаметром з пательню, яку будете використовувати.
  • Збийте два яйця, посоліть, поперчіть за смаком. Перелийте збите яйце на плоску тарілку. Зверху переверніть фарш, зніміть плівку.
  • У добре розігріту пательню, змащену олією, акуратно викласти вміст тарілки так, щоб яйце було знизу.
  • Смажити з одного боку 2 хвилини на середньому вогні, переверніть, смажте з іншого боку 4 хвилини.
  • Викладіть на тарілку яйцем вниз, змастіть соусом або майонезом, викладіть нарізані помідори і огірок. Краї брізолі скрутіть, зафіксуйте зеленою цибулею або кільцем цибулі.
  • Аналогічним чином вчинити і з другою порцією фаршу.

А ось для близькосхідного кіббеху знадобиться більше продуктів.

Інгредієнти:

  • 400 г м'ясного фаршу;
  • 170 г булгуру;
  • 15 г кінзи;
  • 1 цибулина;
  • ½ ч. л. солодкої паприки;
  • 400 мл окропу;
  • 5 ст. л. йогурту;
  • 100 г огірка;
  • ½ ч. л. сухої м'яти;
  • 2 зубчики часнику;
  • Сіль, перець за смаком.

Приготування:

  • Булгур добре промийте і залийте окропом, дайте постояти 10−15 хвилин, а потім поставте на повільний вогонь, посоліть за смаком і варіть до випаровування всієї води, приблизно 10 хвилин.
  • У фарш додайте дрібно нарізану цибулю, спеції, сіль, перемішайте.
  • Булгур розділіть на три частини, дві викладіть у фарш і добре перемішайте. Додайте дрібно нарізану кінзу, подрібнений часник, м'яту.
  • Отриманий фарш розділіть на рівні частини. Скачайте з них кульки, кожну обваляйте у відварному булгуром.
  • На шпажки нанизати по три кульки, викладіть на деко, застелене фольгою і змащене олією.
  • Поставте у розігріту духовку до 180 градусів, запікайте 45 хвилин.

Цікавою альтернативою котлетам можуть стати м'ясні кекси.

інгредієнти:

  • 500 г м'ясного фаршу;
  • 1 яйце;
  • 100 мл молока;
  • 50 г білого хліба;
  • 1 цибулина;
  • 150 г грибів (печериць);
  • 100 г сиру;
  • Сіль, спеції за смаком.

Приготування:

  • У фарш додайте подрібнену цибулю, яйце, сіль, спеції.
  • Білий хліб поламайте на невеликі шматочки, залийте молоком, відіжміть і з'єднайте з фаршем. Ретельно перемішайте.
  • Гриби дрібно наріжте, обсмажте, посоліть за смаком. Додайте до остиглих грибів натертий на крупній тертці сир.
  • У формочки для кексів викладіть невелику кількість фаршу, зробіть у ньому поглиблення, формуючи стінки. В утворену ямку покладіть гриби з сиром, зверху накрийте шапочкою з фаршу і добре притисніть.
  • Помістіть у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Готово!

Раніше телеведуча Руслана Писанка розповіла, як приготувала котлети з минтаю і картопляного пюре за її власним рецептом. Для того, щоб котлети вийшли смачними, до фаршу слід додавати вершкове масло.

Фото: https://ua.depositphotos.com і з сайту https://povar.ru.

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