Три смачні страви, які принесуть удачу в році Тигра: прості рецепти

Зустрічати новий рік Тигра астрологи радять із великою кількістю помаранчевих страв на столі. Яскравий насичений колір закусок та основних страв подарує святковий настрій та допоможе залучити удачу у наступному році. Рецепти наводить slovofraza.

Салати астрологи радять подавати не у звичному посуді, а в половинках апельсина, очищених від м'якоті. Фруктовий салат, заправлений йогуртом або збитими вершками, буде зручно розділити на окремі порції і заповнити апельсинову «салатницю».



Ще одна новорічна закуска — «апельсинові» кульки. Роль апельсинової шкірки гратиме відварена і натерта морква. Власне кулька є сумішшю натертого плавленого сиру, варених яєць, дрібно нарізаного курячого м'яса, майонезу і часнику.

Щоб сформувати кульку, натерту моркву викладають на харчову плівку, на неї кладуть сирно-м'ясну суміш і акуратно загортають кульку. «Апельсиновий» м'ячик можна перетворити на «тигровий», якщо з водоростей норі вирізати темні смужки і обмотати ними закуску.

Ще одна страва яскраво-жовтогарячого кольору стане такою завдяки медово-соєвому соусу.

Куряче філе в беконі Куряче філе — 0,5 кг;

Бекон копчений;

Мед — 1 ч. л.;

Гірчиця — 1 ч.л.;

Сік лимонний — 1 ст.л.;

Соус соєвий — 200 мл;

Кунжут для декору. Філе нарізати смужками, замаринувати в суміші лимонного соку, соєвого соусу, гірчиці, меду, солі та спецій 20 хвилин. Обсмажену курку обмотати смужками бекону, полити залишками маринаду та посипати кунжутом. Рулетики викласти у форму та запікати у духовці 20 хвилин при 180 градусах.

Нагадаємо, на Новий рік також можна приготувати салат «Тигреня» та десерт «Тигроладки». А астрологи вже склали поради щодо вбрання на свято, щоб рік минув вдало.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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