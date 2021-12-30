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Дуже смачна закуска із оселедця на Новий рік: простий рецепт

16:24 30 грудня 2021
рецепт

Для тих, кому в Новий рік набрид класичний «Оселедець під шубою», з'явився оригінальний рецепт закуски. Основою страви стане філе оселедця, але список необхідних продуктів містить ще й плавлений сир. Рецепт наводить Telegram-канал chef_cooker.

Закуска із оселедця на Новий рік

  • Філе оселедця;
  • Яйця варені;
  • Морква варена;
  • Сир плавлений;
  • Майонез;
  • Цибуля зелена.

Нарізане оселедцеве філе розкласти на харчовій плівці, трохи промазати майонезом. Другим шаром укласти натертий плавлений сир, третім — порізані яйця, четвертим — терту моркву, п'ятим — оселедець та зелену цибулю. Кожен шар трохи промазується майонезом. Верхній шар із оселедця та зеленої цибулі має бути нешироким, оскільки це буде серединка рулету.

За допомогою плівки згорнути все в рулет, залишити на 30 хвилин у морозилці, потім нарізати скибочками завтовшки 1 см.

Нагадаємо, з інгредієнтів для салату «Оселедець під шубою» можна також приготувати оригінальні закуски — їстівні ялинкові іграшки або салат у келиху з оселедцем та буряком.

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