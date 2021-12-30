Дуже смачна закуска із оселедця на Новий рік: простий рецепт
Для тих, кому в Новий рік набрид класичний «Оселедець під шубою», з'явився оригінальний рецепт закуски. Основою страви стане філе оселедця, але список необхідних продуктів містить ще й плавлений сир. Рецепт наводить Telegram-канал chef_cooker.
Закуска із оселедця на Новий рік
- Філе оселедця;
- Яйця варені;
- Морква варена;
- Сир плавлений;
- Майонез;
- Цибуля зелена.
Нарізане оселедцеве філе розкласти на харчовій плівці, трохи промазати майонезом. Другим шаром укласти натертий плавлений сир, третім — порізані яйця, четвертим — терту моркву, п'ятим — оселедець та зелену цибулю. Кожен шар трохи промазується майонезом. Верхній шар із оселедця та зеленої цибулі має бути нешироким, оскільки це буде серединка рулету.
За допомогою плівки згорнути все в рулет, залишити на 30 хвилин у морозилці, потім нарізати скибочками завтовшки 1 см.
Нагадаємо, з інгредієнтів для салату «Оселедець під шубою» можна також приготувати оригінальні закуски — їстівні ялинкові іграшки або салат у келиху з оселедцем та буряком.137
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