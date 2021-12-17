Такого оселедця під шубою ви ще не бачили: робимо добре відомий салат по-новому
Популярний святковий салат «Оселедець під шубою» у класичному варіанті готується без яєць та з мінімальною кількістю соусу, проте любителі поекспериментувати можуть приготувати його по-іншому.
Такий рецепт пропонує ресурс «Найкращі рецепти». Салат подається у вигляді ялинкових іграшок.
Інгредієнти:
- Оселедець — 150 гр;
- Картопля — 1 шт;
- Яйця — 2 шт;
- Цибулина — 1 шт;
- Сіль та перець — за смаком;
- Майонез — 50 г.
Для оболонки:
- Буряк — 4 шт;
- Майонез — 20 гр;
- Сіль та перець за смаком
- Яйце — 1 шт.
Для подачі:
- Маслини;
- Зелена цибуля.
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Приготування:
- Відварити картоплю, буряк та яйця.
- Цибулю та оселедці нарізати дрібними кубиками. Картоплю та 2 яйця подрібнити на тертці.
- З'єднати картоплю, яйця, оселедці та цибулю. Додати майонез, спеції та перемішати. Сформувати кульки.
- Буряк натерти на дрібній тертці, додати спеції, майонез і перемішати.
- На харчову плівку викласти трохи буряка та сформувати тонкий млинець. У середину покласти кульку з начинки та загорнути.
- Обваляти у натертому яйці, прикрасити маслинами та зеленою цибулею.
Раніше членкиня Асоціації шеф-кухарів України Лариса Богуцька пропонувала готувати «Шубу» без картоплі та майонезу, замінивши їх корінням селери та «зеленою сметаною».
Фото — скріншот148
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