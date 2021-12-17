Такого оселедця під шубою ви ще не бачили: робимо добре відомий салат по-новому

Популярний святковий салат «Оселедець під шубою» у класичному варіанті готується без яєць та з мінімальною кількістю соусу, проте любителі поекспериментувати можуть приготувати його по-іншому.

Такий рецепт пропонує ресурс «Найкращі рецепти». Салат подається у вигляді ялинкових іграшок.

Інгредієнти: Оселедець — 150 гр;

Картопля — 1 шт;

Яйця — 2 шт;

Цибулина — 1 шт;

Сіль та перець — за смаком;

Майонез — 50 г. Для оболонки: Буряк — 4 шт;

Майонез — 20 гр;

Сіль та перець за смаком

Яйце — 1 шт. Для подачі: Маслини;

Зелена цибуля.

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Приготування: Відварити картоплю, буряк та яйця.

Цибулю та оселедці нарізати дрібними кубиками. Картоплю та 2 яйця подрібнити на тертці.

З'єднати картоплю, яйця, оселедці та цибулю. Додати майонез, спеції та перемішати. Сформувати кульки.

Буряк натерти на дрібній тертці, додати спеції, майонез і перемішати.

На харчову плівку викласти трохи буряка та сформувати тонкий млинець. У середину покласти кульку з начинки та загорнути.

Обваляти у натертому яйці, прикрасити маслинами та зеленою цибулею.

Раніше членкиня Асоціації шеф-кухарів України Лариса Богуцька пропонувала готувати «Шубу» без картоплі та майонезу, замінивши їх корінням селери та «зеленою сметаною».

Фото — скріншот

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