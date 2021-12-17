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Такого оселедця під шубою ви ще не бачили: робимо добре відомий салат по-новому

11:14 17 грудня 2021
Салат Шуба

Популярний святковий салат «Оселедець під шубою» у класичному варіанті готується без яєць та з мінімальною кількістю соусу, проте любителі поекспериментувати можуть приготувати його по-іншому.

Такий рецепт пропонує ресурс «Найкращі рецепти». Салат подається у вигляді ялинкових іграшок.

Інгредієнти:

  • Оселедець — 150 гр;
  • Картопля — 1 шт;
  • Яйця — 2 шт;
  • Цибулина — 1 шт;
  • Сіль та перець — за смаком;
  • Майонез — 50 г.

Для оболонки:

  • Буряк — 4 шт;
  • Майонез — 20 гр;
  • Сіль та перець за смаком
  • Яйце — 1 шт.

Для подачі:

  • Маслини;
  • Зелена цибуля.

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Приготування:

  • Відварити картоплю, буряк та яйця.
  • Цибулю та оселедці нарізати дрібними кубиками. Картоплю та 2 яйця подрібнити на тертці.
  • З'єднати картоплю, яйця, оселедці та цибулю. Додати майонез, спеції та перемішати. Сформувати кульки.
  • Буряк натерти на дрібній тертці, додати спеції, майонез і перемішати.
  • На харчову плівку викласти трохи буряка та сформувати тонкий млинець. У середину покласти кульку з начинки та загорнути.
  • Обваляти у натертому яйці, прикрасити маслинами та зеленою цибулею.

Раніше членкиня Асоціації шеф-кухарів України Лариса Богуцька пропонувала готувати «Шубу» без картоплі та майонезу, замінивши їх корінням селери та «зеленою сметаною».

Фото — скріншот

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