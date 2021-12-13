«Оселедець під шубою» в класичному виконанні: повний перелік інгредієнтів та як правильно чергувати шари

Салат «Оселедець під шубою» відомий понад півстоліття, і за цей час рецепт неодноразово доповнювався та вдосконалювався, інгредієнти замінювалися, кількість шарів зростала. Кулінари вважають, що Новий рік — гарна нагода згадати класичний рецепт «шуби» — без яєць і з мінімумом соусу. Рецепт наводить Школа життя.

До речі, відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво жорстко критикував перероблений рецепт «Оселедця під шубою». «Це жах. Вибачте, це ж суцільний майонез… Яйця, майонез, до складу якого теж входять яйця… Не думаю, що все разом це можна назвати здоровою їжею», — казав він.

Оселедець під шубою (класичний рецепт) Інгредієнти: оселедець солоний або слабосолоний (не пресерви);

цибуля ріпчаста;

морква;

буряк;

картопля;

майонез. Перший шар. Оселедець, нарізаний дрібними кубиками.

Другий шар. Тонкий шар цибулі, дрібно нарізаної.

Третій шар. Картопля, нарізана кубиками.

Четвертий шар. Нарізана морква.

П'ятий шар. Нарізаний буряк.

Шостий верхній шар. Майонез.

Яйця у салаті не використовуються навіть для декору. Страву прикрашають зеленню або складовими салату.

Нагадаємо, учасниця Асоціації шеф-кухарів України Лариса Богуцька впевнена, що в рецепті «Оселедця під шубою» зайві не лише майонез, а й картопля. Богуцька пропонує надати салату нового смаку, використовуючи не варені, а запечені коренеплоди: моркву, буряк, корінь селери.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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