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Цікаве заварне тісто і кунжут: покроковий рецепт найсмачніших пиріжків з м'ясом

0:43 9 січня 2022
пиріжки

Пиріжки з м'ясом виходять смачними навіть якщо використовувати не здобне тісто, а заварне. Рецепт простого тіста з борошна, окропу та олії наводить кулінарний Telegram-канал.

Пиріжки із заварного тіста з м'ясом

  • Борошно — 300 г;
  • Олія — 100 мл;
  • Вода — 200 мл;
  • Яйце — 1 шт.;
  • Кунжут.

Для начинки:

  • Куряче м'ясо — 300 г;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Сіль перець.
  1. Олію змішати з водою і закип'ятити.
  2. Просіяти борошно у глибоку ємність.
  3. Акуратно влити окроп з олією у борошно, вимішати тісто, дати охолонути.
  4. Приготувати начинку: відварити м'ясо, порізати. Цибулю порізати та обсмажити. Посолити поперчити, з'єднати м'ясо та цибулю.
  5. Тісто розділити на 20 частин. Тонко розкачати, покласти начинку. Згорнути пиріжок, покласти на лист швом донизу.
  6. Відокремити білок від жовтка, жовток збити, змастити ним пиріжки і посипати кунжутом.
  7. Випікати 30 хвилин при 200 градусах.

Нагадаємо, швидке тісто для пиріжків з м'ясом можна замішати на кефірі. Також смачними виходять відкриті пиріжки з м'ясною, сирною чи рибною начинкою.

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