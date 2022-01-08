Цікаве заварне тісто і кунжут: покроковий рецепт найсмачніших пиріжків з м'ясом
Пиріжки з м'ясом виходять смачними навіть якщо використовувати не здобне тісто, а заварне. Рецепт простого тіста з борошна, окропу та олії наводить кулінарний Telegram-канал.
Пиріжки із заварного тіста з м'ясом
- Борошно — 300 г;
- Олія — 100 мл;
- Вода — 200 мл;
- Яйце — 1 шт.;
- Кунжут.
Для начинки:
- Куряче м'ясо — 300 г;
- Цибуля — 1 шт.;
- Сіль перець.
- Олію змішати з водою і закип'ятити.
- Просіяти борошно у глибоку ємність.
- Акуратно влити окроп з олією у борошно, вимішати тісто, дати охолонути.
- Приготувати начинку: відварити м'ясо, порізати. Цибулю порізати та обсмажити. Посолити поперчити, з'єднати м'ясо та цибулю.
- Тісто розділити на 20 частин. Тонко розкачати, покласти начинку. Згорнути пиріжок, покласти на лист швом донизу.
- Відокремити білок від жовтка, жовток збити, змастити ним пиріжки і посипати кунжутом.
- Випікати 30 хвилин при 200 градусах.
Нагадаємо, швидке тісто для пиріжків з м'ясом можна замішати на кефірі. Також смачними виходять відкриті пиріжки з м'ясною, сирною чи рибною начинкою.32
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