Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків
Швидко можна приготувати тісто для пиріжків не тільки на кефірі, але і з дріжджами.
Другий варіант пиріжків запропонували автори телеграм-каналу «Прості рецепти» назвавши їх «Смакота без клопоту»: «Пиріжки виходять м'якими, смачними і не черствіють 2−3 дні. Тісто готується за 5 хвилин і відразу ліпляться пиріжки — не потрібно чекати, поки воно підніметься».
Інгредієнти:
- 1 склянка теплої води;
- 50 гр. пресованих дріжджів;
- 1 ст. ложка цукру;
- 1 ч. ложка солі;
- 3 ст. ложки соняшникової олії;
- 4 склянки борошна;
- 1 склянка окропу;
- начинка будь-яка.
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Приготування:
- У теплій воді розвести дріжджі, додати цукор, сіль, олію, борошно трохи перемішати і влити склянку окропу.
- Замісити тісто і відразу ж починати ліпити пиріжки.
- Начинити заздалегідь приготовленою начинкою — на власний смак.
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«Що мені подобається у цьому рецепті, так це те, що абсолютно не потрібно чекати — хоча тісто і дріжджове. Поки одні смажилися я ліпила наступні. За красою пиріжки не дуже вийшли, але за смаком і швидкістю їм немає рівних» , — стверджує авторка рецепту.
Раніше журналіст Костянтин Грубич поділився рецептом пиріжків бабусі «Королева бензоколонки».
Фото «Прості рецепти»84
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