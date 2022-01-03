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Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків

14:58 3 січня 2022
Пиріжки

Швидко можна приготувати тісто для пиріжків не тільки на кефірі, але і з дріжджами.

Другий варіант пиріжків запропонували автори телеграм-каналу «Прості рецепти» назвавши їх «Смакота без клопоту»: «Пиріжки виходять м'якими, смачними і не черствіють 2−3 дні. Тісто готується за 5 хвилин і відразу ліпляться пиріжки — не потрібно чекати, поки воно підніметься».

Інгредієнти:

  • 1 склянка теплої води;
  • 50 гр. пресованих дріжджів;
  • 1 ст. ложка цукру;
  • 1 ч. ложка солі;
  • 3 ст. ложки соняшникової олії;
  • 4 склянки борошна;
  • 1 склянка окропу;
  • начинка будь-яка.

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Приготування:

  • У теплій воді розвести дріжджі, додати цукор, сіль, олію, борошно трохи перемішати і влити склянку окропу.
  • Замісити тісто і відразу ж починати ліпити пиріжки.
  • Начинити заздалегідь приготовленою начинкою — на власний смак.

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«Що мені подобається у цьому рецепті, так це те, що абсолютно не потрібно чекати — хоча тісто і дріжджове. Поки одні смажилися я ліпила наступні. За красою пиріжки не дуже вийшли, але за смаком і швидкістю їм немає рівних» , — стверджує авторка рецепту.

Раніше журналіст Костянтин Грубич поділився рецептом пиріжків бабусі «Королева бензоколонки».

Фото «Прості рецепти»

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