Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків

Швидко можна приготувати тісто для пиріжків не тільки на кефірі, але і з дріжджами.

Другий варіант пиріжків запропонували автори телеграм-каналу «Прості рецепти» назвавши їх «Смакота без клопоту»: «Пиріжки виходять м'якими, смачними і не черствіють 2−3 дні. Тісто готується за 5 хвилин і відразу ліпляться пиріжки — не потрібно чекати, поки воно підніметься».

Інгредієнти: 1 склянка теплої води;

50 гр. пресованих дріжджів;

1 ст. ложка цукру;

1 ч. ложка солі;

3 ст. ложки соняшникової олії;

4 склянки борошна;

1 склянка окропу;

начинка будь-яка.

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Приготування: У теплій воді розвести дріжджі, додати цукор, сіль, олію, борошно трохи перемішати і влити склянку окропу.

Замісити тісто і відразу ж починати ліпити пиріжки.

Начинити заздалегідь приготовленою начинкою — на власний смак.

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«Що мені подобається у цьому рецепті, так це те, що абсолютно не потрібно чекати — хоча тісто і дріжджове. Поки одні смажилися я ліпила наступні. За красою пиріжки не дуже вийшли, але за смаком і швидкістю їм немає рівних» , — стверджує авторка рецепту.

Раніше журналіст Костянтин Грубич поділився рецептом пиріжків бабусі «Королева бензоколонки».

Фото «Прості рецепти»

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