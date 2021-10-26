Ніжне та повітряне тісто: рецепт «швидких» пиріжків на кефірі з м'ясом по-литовськи

Існує безліч рецептів випічки на кефірі, але серед багатьох варіантів цей може випередити інші за запитами в мережі. Йдеться про литовські пиріжки з м'ясом «кібінай», пише сайт Zira.uz.

Для приготування тіста у велику миску потрібно просіяти борошно, додати сіль і натерти холодне масло олію на великій тертці. Добре перетерти масло з борошном руками — до отримання рівномірної крихти. Додати яйце та кефір. Замість кефіру можна використовувати сметану. Швидко вимісити тісто на столі. Готове тісто накрити плівкою та прибрати в холодильник на 20−30 хвилин. Тим часом приготувати начинку: у фарш додати дрібно нарізану цибулю, сіль, перець, олію і налити воду. Перемішати. Фарш повинен вийти дуже соковитим. Охолоджене тісто розділити на 14−16 частин. Кожен шматочок розкатати в коржик завтовшки 3 міліметри. У центр викласти начинку (1,5 столові ложки) і заліпити пиріжок, формуючи кіску. Змастити пиріжки жовтком і відправити в розігріту до 180 ° С духовку на 40−45 хвилин, до золотистого кольору. Смачного!

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