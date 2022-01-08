«Царська страва»: Наталя Олендра представила фарширований та запечений у духовці короп — справжній хіт святкового столу

Засновниця сайту «Чарівна їжа» харків'янка Наталя Олендра поділилася черговим цікавим рецептом. Цього разу кулінарка запропонувала приготувати «царську страву» — фарширований та запечений у духовці короп.

За словами Наталі, готується він набагато простіше, ніж може здатися спочатку, тому в жодному разі не треба боятися — все вийде.

«Я розповім, як правильно зняти шкіру, як правильно фарширувати і як смачно запекти коропа. Риба виходить ніжна й соковита, без кісточок, з цільною шкірою та начинкою, що нагадує суфле. Це не просто черговий фарширований короп, а Карп з великої літери», — запевняє Олендра.

Фарширований короп

Продукти

Риба та фарш:

короп — 1,5 кг

крекер солоний — 50 г

курячі яйця — 2 шт.

цибуля велика — 2 шт.

рослинна олія — 100 мл

вода — 100 мл

сода — 1 щіпка

сіль та перець — до смаку

спеції для риби — 0,5 год.

Овочева подушка:

цибуля — 2 шт.

морква — 1 шт.

лавровий лист — 1 шт.

перець чорний горошок — 6 шт.

вода — 1−1,5 л

сіль — 2 щіпки

Приготування

Для запікання підійде великий короп, від кілограма. Потрібно очистити рибу від луски.

Потім знімати шкіру. Для цього трохи підрізати м'ясо під шкірою на пару сантиметрів углиб. В отвір, що утворився, помістити зворотний бік ложки. Маятниковими рухами вгору-вниз поступово відокремлювати шкіру від м'яса. У місцях з'єднання з плавниками та хребтом підрізати ножицями — з внутрішнього боку, дуже акуратно, щоб не пошкодити шкірку.

Поступово вивертати шкіру, як панчоху. Дійшовши до хвоста, відрубати хребет, залишивши приблизно 4 сантиметри.

В результаті вийшла ціла шкіра з головою та хвостом. Видалити зябра та очі.

Окремо приготувати «цибулеве варення». Для цього почистити 2 великі цибулини й нарізати їх півкільцями. Влити у сотейник воду, масло та засипати цибулю. Додати щіпку соди й поставити томитися на слабкому вогні близько 20 хвилин, щоб цибуля набула світло-карамельного кольору.

Зрізати все м'ясо з хребта. Видалити великі кістки.

Рибне філе перекрутити через м'ясорубку, додати крекери та цибульний мармелад. Ще раз пропустити все разом через м'ясорубку.

У начинку, що вийшла, додати яєчні жовтки, сіль, перець та приправу для риби.

Окремо збити яєчні білки до піків та додати у фарш.

На дно листа викласти цибулю та моркву, нарізані великими шматочками. Додати лавровий лист та чорний перець горошком. Прикрити все марлею.

Підготовленого коропа начинити та викласти на овочеву подушку. Зверху присипати приправою. Залити гарячою водою так, щоб вона покривала рибу приблизно наполовину. Додати пару щіпок солі.

Зверху прикрити фольгою та поставити у духовку, попередньо розігріту до 170 градусів на 2 години.

В самому кінці приготування відкрити фольгу на 5 хвилин для утворення красивої скоринки.



Кулінарка пише, що традиційно фарширований короп подається у холодному вигляді, можна його повністю або нарізати на порції. Доповнить смак страви сметанний соус та зелень.

Нагадаємо, кулінарна блогерка Людмила Борщ розповіла, як приготувати закусочний пиріг, а також поділилася рецептом гарячого молочного пирога до чаю.

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