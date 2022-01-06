Швидко, ситно та дуже смачно: рецепт лінивого пирога з фаршем та зеленню

Тим, хто любить домашню випічку, але вибирає лише прості рецепти, досвідчені кулінари радять починати з «лінивих» м'ясних пирогів. Начинкою можуть стати фарш, овочі та зелень. Можна також підібрати наповнення пирога на свій смак. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Лінивий пиріг із фаршем та зеленню Для тіста: Яйця — 3 шт.;

Сметана — 1 ст.;

Майонез — 3 ст.

Сіль — 0,5 ч. л.;

Сода — щіпка;

Борошно 1 ст. Для начинки: Фарш;

Помідори;

Зелень;

Цибуля ріпчаста. Компоненти начинки обсмажити. Змішати інгредієнти для тіста, замісити, поділити на дві частини.

Укласти на дно змащеної форми перший шар тіста, на нього помістити начинку, покрити рештою тіста. Випікати, доки не стане рум'яного кольору.

Аналогічно нескладно готуються м'ясні листкові рулети та пироги з лаваша і з начинкою з яловичого фаршу.

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