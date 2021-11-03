Пиріг із капустою на кефірі в духовці: простий і швидкий рецепт ситної страви
Усім, хто любить страви з духовки, можна освоїти приготування випічки з овочами, наприклад, з білокачанною капустою. Начинку для капустяного пирога достатньо нашаткувати і розім'яти, щоб вона пустила сік. Тісто готується з мінімальними зусиллями та підходить за рахунок поєднання кефіру з содою. Рецепт наводить 1000menu.
Пиріг на кефірі з капустою
На 300 г капусти знадобляться:
- Борошно — 1 склянка;
- Яйця — 2 штуки;
- Кефір жирністю 3,2% - 1 склянка або 250 мл;
- Сіль — 0,5 ч. л.;
- Сода — 0,5 ч. л.;
- Олія — 70 мл.
Яйця збити, змішати з кефіром, олією, додати сіль і соду. Поступово додати просіяне борошно.
Нашатковану і посолену капусту розім'яти, дати постояти. Потім з'єднати із тестом. Перемішати.
Змастити форму олією, посипати борошном. Випікати на 180 градусах 45 хвилин. Перевірити готовність дерев'яною паличкою (зубочисткою).
Пиріг після виймання з духовки повинен постояти і охолонути до кімнатної температури.
Нагадаємо, з дріжджового тіста виходять смачні смажені пиріжки з капустою, а любителі м'яса можуть потішити себе капустяно-м'ясним рулетом.
Фото pixabay.com150
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