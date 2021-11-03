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Пиріг із капустою на кефірі в духовці: простий і швидкий рецепт ситної страви

17:59 3 листопада 2021
пиріг

Усім, хто любить страви з духовки, можна освоїти приготування випічки з овочами, наприклад, з білокачанною капустою. Начинку для капустяного пирога достатньо нашаткувати і розім'яти, щоб вона пустила сік. Тісто готується з мінімальними зусиллями та підходить за рахунок поєднання кефіру з содою. Рецепт наводить 1000menu.

Пиріг на кефірі з капустою

На 300 г капусти знадобляться:

  • Борошно — 1 склянка;
  • Яйця — 2 штуки;
  • Кефір жирністю 3,2% - 1 склянка або 250 мл;
  • Сіль — 0,5 ч. л.;
  • Сода — 0,5 ч. л.;
  • Олія — 70 мл.

Яйця збити, змішати з кефіром, олією, додати сіль і соду. Поступово додати просіяне борошно.
Нашатковану і посолену капусту розім'яти, дати постояти. Потім з'єднати із тестом. Перемішати.
Змастити форму олією, посипати борошном. Випікати на 180 градусах 45 хвилин. Перевірити готовність дерев'яною паличкою (зубочисткою).
Пиріг після виймання з духовки повинен постояти і охолонути до кімнатної температури.

Нагадаємо, з дріжджового тіста виходять смачні смажені пиріжки з капустою, а любителі м'яса можуть потішити себе капустяно-м'ясним рулетом.

Фото pixabay.com

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