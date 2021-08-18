«Лінивий» пиріг з лаваша: ідея вас захопить

Пироги — це смачно, але возитися з тістом не всі хочуть. Часу йде чимало, а результат не завжди той, на який очікувалося.

Але є вихід! Приготуйте пиріг з лаваша. Ідеєю поділилася кулінар Тетяна Литвинова, яка раніше розповідала, як зробити пікантну закуску з баклажанів по-італійськи.

— Друзі, немає часу і бажання возиться з тістом? Я вас розумію, — каже Тетяна Литвинова. — Приготуйте м'ясний пиріг з лаваша. Легко і смачно!

М'ясний пиріг: Лаваш — 3шт;

Фарш з яловичини — 600 г;

Цибуля ріпчаста — 300 г;

Морква — 300 г;

Сік томатний — 300 г;

Сіль — 1 ч. л .;

Перець — 0,5 ч. л .;

Часник — 2 зубчики;

Кріп — 40 м

Заливка: Йогурт 10% - 300 г;

Яйця — 2 шт .;

Сир Моцарелла — 150 г;

Сир Пармезан — 10 м

Приготування: Спочатку потрібно зробити засмажку. Для цього подрібнену цибулю, часник і моркву тушкуємо на оливковій олії з томатним соком.

А поки підготуємо форму і заливку. Форму необхідно вистелити пергаментом хрест-навхрест і змастити вершковим маслом. А для заливки змішуємо йогурт та яйця. Ще потрібно натерти моцарелу.

Коли сік із засмажки випарувався, можна додавати яловичину. Дрібно нарізаємо кріп, використовуючи тільки листочки. І змішуємо зелень з готовою м'ясною начинкою.

Тепер можна формувати пиріг. Для цього листи лаваша викладаємо у форму так само як і пергамент, стежте за тим щоб лаваш не пересихав. І викладаємо половину начинки та натерту моцарелу.

Обрізки з лаваша обмакуємо у заливці і також викладаємо поверх сиру. І повторюємо: шар м'яса і сиру.

Загортаємо лаваш і змащуємо заливкою. Зверху затираємо пармезаном і ставимо випікати у духовку на 25−30 хвилин при 180 градусах. Готово!

Раніше Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати смачні в'ялені помідори.

Фото з альбому Тетяни Литвинової.

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