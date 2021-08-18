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«Лінивий» пиріг з лаваша: ідея вас захопить

12:25 18 серпня 2021
Пиріг з лаваша та фаршу

Пироги — це смачно, але возитися з тістом не всі хочуть. Часу йде чимало, а результат не завжди той, на який очікувалося.

Але є вихід! Приготуйте пиріг з лаваша. Ідеєю поділилася кулінар Тетяна Литвинова, яка раніше розповідала, як зробити пікантну закуску з баклажанів по-італійськи.

— Друзі, немає часу і бажання возиться з тістом? Я вас розумію, — каже Тетяна Литвинова. — Приготуйте м'ясний пиріг з лаваша. Легко і смачно!

М'ясний пиріг:

  • Лаваш — 3шт;
  • Фарш з яловичини — 600 г;
  • Цибуля ріпчаста — 300 г;
  • Морква — 300 г;
  • Сік томатний — 300 г;
  • Сіль — 1 ч. л .;
  • Перець — 0,5 ч. л .;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Кріп — 40 м

Заливка:

  • Йогурт 10% - 300 г;
  • Яйця — 2 шт .;
  • Сир Моцарелла — 150 г;
  • Сир Пармезан — 10 м

Приготування:

  • Спочатку потрібно зробити засмажку. Для цього подрібнену цибулю, часник і моркву тушкуємо на оливковій олії з томатним соком.
  • А поки підготуємо форму і заливку. Форму необхідно вистелити пергаментом хрест-навхрест і змастити вершковим маслом. А для заливки змішуємо йогурт та яйця. Ще потрібно натерти моцарелу.
  • Коли сік із засмажки випарувався, можна додавати яловичину. Дрібно нарізаємо кріп, використовуючи тільки листочки. І змішуємо зелень з готовою м'ясною начинкою.
  • Тепер можна формувати пиріг. Для цього листи лаваша викладаємо у форму так само як і пергамент, стежте за тим щоб лаваш не пересихав. І викладаємо половину начинки та натерту моцарелу.
  • Обрізки з лаваша обмакуємо у заливці і також викладаємо поверх сиру. І повторюємо: шар м'яса і сиру.
  • Загортаємо лаваш і змащуємо заливкою. Зверху затираємо пармезаном і ставимо випікати у духовку на 25−30 хвилин при 180 градусах. Готово!

Раніше Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати смачні в'ялені помідори.

Фото з альбому Тетяни Литвинової.

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