Бутерброди з копченим лососем: смачно та просто

Смачні бутерброди на святковому столі завжди користуються популярністю. І варіантів їх може бути безліч. Головне — увімкнути фантазію! І, звісно, важливо красиво оформити закуску.

Ідеєю бутербродів із копченим лососем поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Це дуже гарна та смачна закуска, — каже Елла Іванова. — А приготувати її легко та просто.

Бутерброди з копченим лососем 150 г творожного сиру

100 г копченого лосося

половина чайної ложки гірчиці

половина чайної ложки меду

перець, сіль та прянощі (на смак) Лосось дрібно нарізаємо. З'єднуємо з сиром, гірчицею та медом. Додаємо перець та сіль, улюблені прянощі. Підрум'янюємо на грилі булочки та формуємо бутерброди. Смачного!

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?

— Бажаю чудес, затишку в домі, здоров'я вам та вашим близьким. Пам'ятайте: найдорожче — це сім'я. Будьте щасливі!

Фото з альбому Елли Іванової

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