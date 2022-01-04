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Бутерброди з копченим лососем: смачно та просто

12:44 4 січня 2022
Бутерброди з копченим лососем

Смачні бутерброди на святковому столі завжди користуються популярністю. І варіантів їх може бути безліч. Головне — увімкнути фантазію! І, звісно, важливо красиво оформити закуску.

Ідеєю бутербродів із копченим лососем поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Це дуже гарна та смачна закуска, — каже Елла Іванова. — А приготувати її легко та просто.

Бутерброди з копченим лососем

150 г творожного сиру
100 г копченого лосося
половина чайної ложки гірчиці
половина чайної ложки меду
перець, сіль та прянощі (на смак)

Лосось дрібно нарізаємо. З'єднуємо з сиром, гірчицею та медом. Додаємо перець та сіль, улюблені прянощі.

Підрум'янюємо на грилі булочки та формуємо бутерброди. Смачного!

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?

— Бажаю чудес, затишку в домі, здоров'я вам та вашим близьким. Пам'ятайте: найдорожче — це сім'я. Будьте щасливі!

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Фото з альбому Елли Іванової

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