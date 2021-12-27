Майонез з авокадо: чудовий соус для новорічних салатів

Святковий новорічний стіл важко уявити без салатів під майонезом. Але останнім часом багато людей віддають перевагу соусам легшим і менш калорійним. Виявляється, домашній майонез з авокадо — чудова альтернатива класиці.

Ідеєю оригінального соусу поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Домашній майонез з авокадо смачний, яскравий, гарний, — каже Елла Іванова. — Приготувати його так просто!

Майонез з авокадо 2 авокадо 1−2 столові ложки лимонного соку Сіль та перець (за смаком) Гірчиці та цукру по половині чайної ложки 80−100 мл олії У чашу блендера кладемо усі інгредієнти. Блендером все збиваємо. За хвилину чудовий майонез готовий. Куштуємо. Доводимо до смаку.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ» напередодні свят?

— Новий рік — чарівне свято. Всі ми чекаємо на дива. Нехай вони обов'язково будуть у вашому житті!

Фото з альбому Елли Іванової

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