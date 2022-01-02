«Нереально смачний» салат «Тайсон» на Різдво та Старий Новий рік: підкорює з першої ложки
Відомий фудблогер Володимир, власник сайту «Апетитна кухня», представив незвичайний салат, який підійде на будь-який святковий стіл, у тому числі і на Різдво.
«Чому така незвичайна назва у салату? Тому що в ньому дуже незвичайні продукти», — пояснює він.
Також Володимир радить потенційним критикам зробити хоча б невелику кількість салату — це допоможе їм переконатися, що це дуже незвичайна, але дуже смачна страва.
Інгредієнти:
- куряча грудка 250−300 гр
- консервований ананас 300 гр
- яблуко солодке 1 шт велике
- яйця 2 шт
- консервована кукурудза 200 гр 0,5 банки
- сіль за смаком, перець за бажанням
- майонез для заправки
Як писали «ФАКТИ», раніше фудблогерка Наталка Калніна представила рецепт десерту «Мрія» — дуже смачного торта в домашніх умовах із найдоступніших продуктів.
А фудблогерка Людмила Борщ поділилася рецептом дуже свіжого та ситного салату на Різдво та Старий Новий рік.170
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