Салат нарозхват: рецепт «Віолетти», яку з'їдають за п'ять хвилин
Хоча дієтологи і закликають влаштувати розвантажувальні дні після свят, зробити це не так просто. В цьому випадку доречним буде рецепт овочевого салату з буряком «Віолетта», який наводять на Telegram-ресурсі Домашня консервація.
Для приготування цієї простої страви вам знадобляться:
- варений буряк — 3 штуки
- мариновані огірки — 3 штуки
- зелений горошок — 3 столові ложки
- плавлений сирок
- зубочок часнику
- майонез
Приготування
Нарізати всі продукти кубиками, часник роздавити, додати майонез, сіль та перець (за смаком).
Нагадаємо, відомий кухар Олександр Белькович поділився рецептом свого легкого салату з буряком, шпинатом та сиром.150
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