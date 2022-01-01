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Салат нарозхват: рецепт «Віолетти», яку з'їдають за п'ять хвилин

15:05 1 січня 2022
Салат нарозхват: рецепт «Віолетти», яку з&#39;їдають за п&#39;ять хвилин

Хоча дієтологи і закликають влаштувати розвантажувальні дні після свят, зробити це не так просто. В цьому випадку доречним буде рецепт овочевого салату з буряком «Віолетта», який наводять на Telegram-ресурсі Домашня консервація.

Для приготування цієї простої страви вам знадобляться:

  • варений буряк — 3 штуки
  • мариновані огірки — 3 штуки
  • зелений горошок — 3 столові ложки
  • плавлений сирок
  • зубочок часнику
  • майонез

Приготування

Нарізати всі продукти кубиками, часник роздавити, додати майонез, сіль та перець (за смаком).

Нагадаємо, відомий кухар Олександр Белькович поділився рецептом свого легкого салату з буряком, шпинатом та сиром.

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