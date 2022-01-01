Салат нарозхват: рецепт «Віолетти», яку з'їдають за п'ять хвилин

Хоча дієтологи і закликають влаштувати розвантажувальні дні після свят, зробити це не так просто. В цьому випадку доречним буде рецепт овочевого салату з буряком «Віолетта», який наводять на Telegram-ресурсі Домашня консервація.

Для приготування цієї простої страви вам знадобляться:

варений буряк — 3 штуки

мариновані огірки — 3 штуки

зелений горошок — 3 столові ложки

плавлений сирок

зубочок часнику

майонез

Приготування

Нарізати всі продукти кубиками, часник роздавити, додати майонез, сіль та перець (за смаком).

Нагадаємо, відомий кухар Олександр Белькович поділився рецептом свого легкого салату з буряком, шпинатом та сиром.

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