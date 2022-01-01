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Книга рецептів

Ах, «Одеса»! Людмила Борщ поділилася рецептом дуже свіжого та ситного салату на Різдво та Старий Новий рік

22:10 1 січня 2022
Рецепт салату

Людмила Борщ — не професійний кухар, а просто мама та дружина — любить радувати свою сім'ю новими, смачними, оригінальними рецептами. Після завершення незвичайного марафону «Сто салатів на Новий Рік» вона пропонує рецепти страв на інші майбутні свята, у тому числі на Різдво та Старий Новий рік.

Одна з таких страв — приголомшливий салат «ОДЕСА», який дуже свіжий і ситний, а смак якого запам'ятається всім гостям дуже надовго.

Інгредієнти:

Яйця 3 шт.
Ковбаса 150 г.
Огірок 1 шт.
Кукурудза 170 г.
Сир 100 г.
Часник 1 шт.
Сметана 140 г.
Кріп, зелена цибуля

Як писали «ФАКТИ», раніше Людмила Борщ запропонувала рецепти 4 салатів для новорічного столу, а відомий кулінарний ресурс запропонував рецепт овочевого салату з буряком «Віолетта».

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