Ах, «Одеса»! Людмила Борщ поділилася рецептом дуже свіжого та ситного салату на Різдво та Старий Новий рік

Людмила Борщ — не професійний кухар, а просто мама та дружина — любить радувати свою сім'ю новими, смачними, оригінальними рецептами. Після завершення незвичайного марафону «Сто салатів на Новий Рік» вона пропонує рецепти страв на інші майбутні свята, у тому числі на Різдво та Старий Новий рік.

Одна з таких страв — приголомшливий салат «ОДЕСА», який дуже свіжий і ситний, а смак якого запам'ятається всім гостям дуже надовго.

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Інгредієнти: Яйця 3 шт.

Ковбаса 150 г.

Огірок 1 шт.

Кукурудза 170 г.

Сир 100 г.

Часник 1 шт.

Сметана 140 г.

Кріп, зелена цибуля

Як писали «ФАКТИ», раніше Людмила Борщ запропонувала рецепти 4 салатів для новорічного столу, а відомий кулінарний ресурс запропонував рецепт овочевого салату з буряком «Віолетта».

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