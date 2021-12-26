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Ефектний вигляд та незвичайний смак: рецепт салату «Гранатовий браслет» до новорічного столу

10:37 26 грудня 2021
Ефектний вигляд та незвичайний смак: рецепт салату «Гранатовий браслет» до новорічного столу

Багато новорічних закусок і салатів прикрашають зернами граната. Але у цьому салаті вони відіграють головну роль. Йдеться про салат «Гранатовий браслет», рецепт якого навели на Telegram-каналі Кулінарні хитрощі.

Інгредієнти:

  • куряча грудка — 200 г
  • картопля — 3 шті
  • морква — 2 шт
  • буряк — 1 шт
  • печериці консервовані — банку
  • цибулина — 1 шт
  • горіхи волоські — 50 г
  • яйця — 3 шт
  • гранат — 1 шт
  • майонез, сіль, перець — за смаком
  • петрушка для оздоблення.

Приготування

Відварюємо грудку, картоплю, моркву, буряк, яйця, остуджуємо та очищаємо.

Цибулю дрібно рубаємо і обсмажуємо з печерицями до рум'яності. Картоплю, буряк, морква та яйце тремо на крупній терці. Курку ріжемо дрібними шматочками.

Для надання салату форми браслета в центрі широкої тарілки ставимо склянку. Навколо неї викладаємо шари салату, промазуючи майонезом: картопля, буряк, курка, гриби та цибуля, морква, яйця. Останнім шаром укладаємо зерна граната, а з боків — петрушку.

Порада: салат краще поставити в холодильник на кілька годин для просочення.

Вам може сподобатися простий і оригінальний рецепт салату «Новорічний подарунок».

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