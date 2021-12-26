Ефектний вигляд та незвичайний смак: рецепт салату «Гранатовий браслет» до новорічного столу

Багато новорічних закусок і салатів прикрашають зернами граната. Але у цьому салаті вони відіграють головну роль. Йдеться про салат «Гранатовий браслет», рецепт якого навели на Telegram-каналі Кулінарні хитрощі.

Інгредієнти:

куряча грудка — 200 г

картопля — 3 шті

морква — 2 шт

буряк — 1 шт

печериці консервовані — банку

цибулина — 1 шт

горіхи волоські — 50 г

яйця — 3 шт

гранат — 1 шт

майонез, сіль, перець — за смаком

петрушка для оздоблення.

Приготування

Відварюємо грудку, картоплю, моркву, буряк, яйця, остуджуємо та очищаємо.

Цибулю дрібно рубаємо і обсмажуємо з печерицями до рум'яності. Картоплю, буряк, морква та яйце тремо на крупній терці. Курку ріжемо дрібними шматочками.

Для надання салату форми браслета в центрі широкої тарілки ставимо склянку. Навколо неї викладаємо шари салату, промазуючи майонезом: картопля, буряк, курка, гриби та цибуля, морква, яйця. Останнім шаром укладаємо зерна граната, а з боків — петрушку.

Порада: салат краще поставити в холодильник на кілька годин для просочення.

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