Ефектний вигляд та незвичайний смак: рецепт салату «Гранатовий браслет» до новорічного столу
Багато новорічних закусок і салатів прикрашають зернами граната. Але у цьому салаті вони відіграють головну роль. Йдеться про салат «Гранатовий браслет», рецепт якого навели на Telegram-каналі Кулінарні хитрощі.
Інгредієнти:
- куряча грудка — 200 г
- картопля — 3 шті
- морква — 2 шт
- буряк — 1 шт
- печериці консервовані — банку
- цибулина — 1 шт
- горіхи волоські — 50 г
- яйця — 3 шт
- гранат — 1 шт
- майонез, сіль, перець — за смаком
- петрушка для оздоблення.
Приготування
Відварюємо грудку, картоплю, моркву, буряк, яйця, остуджуємо та очищаємо.
Цибулю дрібно рубаємо і обсмажуємо з печерицями до рум'яності. Картоплю, буряк, морква та яйце тремо на крупній терці. Курку ріжемо дрібними шматочками.
Для надання салату форми браслета в центрі широкої тарілки ставимо склянку. Навколо неї викладаємо шари салату, промазуючи майонезом: картопля, буряк, курка, гриби та цибуля, морква, яйця. Останнім шаром укладаємо зерна граната, а з боків — петрушку.
Порада: салат краще поставити в холодильник на кілька годин для просочення.
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