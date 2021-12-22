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І на свято, і на щодень: рецепт курки в апельсиновому соусі від Лізи Глинської

21:06 22 грудня 2021
І на свято, і щодень: рецепт курки в апельсиновому соусі від Лізи Глинської

Відома українська кондитерка Ліза Глинська, яка поділилася креативним рецептом різдвяних пряників, здивувала швидким рецептом курки в пікантному апельсиновому соусі з перцем чилі. Його вона виклала у свій Instagram .

Курка в апельсиновому соусі

  • 500 г курячого філе (2 шт.)
  • 2 апельсини
  • 2 зубчики часнику
  • перець чилі
  • 30 г борошна (3 ч. л. з гіркою)
  • 15 г меду (1,5 ч. л. з гіркою)
  • 10 мл олії (2 ч. л.)
  • ½ ч. л. сухого імбиру (або 1 ч. л. тертого свіжого)
  • сіль за смаком)

Етапи приготування

Вимийте куряче філе, обсушіть і наріжте на шматочки. Посоліть і відставте убік.

Для маринаду натріть цедру половини апельсину, туди ж додайте сік двох апельсинів, давлений часник, третину перцю чилі, мед, імбир, посоліть і перемішайте.

Обваляйте шматочки курки в борошні і обсмажте на олії по 2 хвилини з кожного боку.

Зніміть філе зі сковороди, відправте в сковороду соус, покладіть у соус шматочки курки. Залишіть уварюватися, щоб соус загуснув.

Зніміть з вогню та подавайте.

Вам може сподобатися також рецепт новорічної закуски «апельсинові» кульки, роль шкірки в якій грає відварена та натерта морква. Сама кулька є сумішшю натертого плавленого сиру, варених яєць, дрібно нарізаного курячого м'яса, майонезу і часнику.

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