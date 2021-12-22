І на свято, і на щодень: рецепт курки в апельсиновому соусі від Лізи Глинської

Відома українська кондитерка Ліза Глинська, яка поділилася креативним рецептом різдвяних пряників, здивувала швидким рецептом курки в пікантному апельсиновому соусі з перцем чилі. Його вона виклала у свій Instagram .

Курка в апельсиновому соусі

500 г курячого філе (2 шт.)

2 апельсини

2 зубчики часнику

перець чилі

30 г борошна (3 ч. л. з гіркою)

15 г меду (1,5 ч. л. з гіркою)

10 мл олії (2 ч. л.)

½ ч. л. сухого імбиру (або 1 ч. л. тертого свіжого)

сіль за смаком)

Етапи приготування

Вимийте куряче філе, обсушіть і наріжте на шматочки. Посоліть і відставте убік.

Для маринаду натріть цедру половини апельсину, туди ж додайте сік двох апельсинів, давлений часник, третину перцю чилі, мед, імбир, посоліть і перемішайте.

Обваляйте шматочки курки в борошні і обсмажте на олії по 2 хвилини з кожного боку.

Зніміть філе зі сковороди, відправте в сковороду соус, покладіть у соус шматочки курки. Залишіть уварюватися, щоб соус загуснув.

Зніміть з вогню та подавайте.

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