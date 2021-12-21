27.13 / 27.34 30.50 / 30.87
Київ: -8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Малосолоний лосось з коньяком: Дмитро Дорошенко поділився рецептом вишуканої закуски на Новий рік

8:14 21 грудня 2021
риба

Кулінарний відеоблогер Дмитро Дорошенко, який запропонував нещодавно авторський рецепт форшмаку по-одеськи, розповів, як приготувати вдома слабосолоний лосось з коньяком.

Лосось з коньяком

Продукти
500 г філе червоної риби
2 ст. л солі
1 ст. л цукру
1 ст. л коньяку
1 ч. л меленого перцю
1 ч. л рожевого перцю горошком
1 ч. л сушеного розмарину
пучок кропу

Приготування

Філе промити та просушити.

Кріп порубати.

Сіль, цукор, перець та розмарин змішати в окремій ємності.

На харчову плівку насипати суміш солі, цукру та перцю, зверху покласти шматок риби.

Рибу посолити-поперчити, посипати кропом, збризкати коньяком.

Зверху другий шматок риби та повторити процедуру.

Туго згорнути плівку та відправити у холодильник мінімум на 12 годин.

З малосолоного лосося можна робити бутерброди або рулет з сьомгою.

Нагадаємо, блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепт оригінального листкового салату з копченою куркою та чіпсами. А Ольга Матвій поділилася рецептом незвичайного салату-закуски з серця та моркви по-корейськи.

246

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рада

Депутати запропонували збільшити максимальні розміри доходів для ФОП та скасувати РРО: що про це відомо

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Погляд, яким обмінялися Кейт Міддлтон та принц Вільям на концерті, зворушив користувачів мережі (відео)

пенсії

Індексація з 1 березня та перерахунок пенсії за віком у жовтні: кому та на скільки підвищать виплати у 2022 році

реєстратор прро

Касові апарати з 1 січня: кого стосується та скільки ФОП заплатить за порушення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.