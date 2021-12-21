Малосолоний лосось з коньяком: Дмитро Дорошенко поділився рецептом вишуканої закуски на Новий рік
Кулінарний відеоблогер Дмитро Дорошенко, який запропонував нещодавно авторський рецепт форшмаку по-одеськи, розповів, як приготувати вдома слабосолоний лосось з коньяком.
Лосось з коньяком
Продукти
500 г філе червоної риби
2 ст. л солі
1 ст. л цукру
1 ст. л коньяку
1 ч. л меленого перцю
1 ч. л рожевого перцю горошком
1 ч. л сушеного розмарину
пучок кропу
Приготування
Філе промити та просушити.
Кріп порубати.
Сіль, цукор, перець та розмарин змішати в окремій ємності.
На харчову плівку насипати суміш солі, цукру та перцю, зверху покласти шматок риби.
Рибу посолити-поперчити, посипати кропом, збризкати коньяком.
Зверху другий шматок риби та повторити процедуру.
Туго згорнути плівку та відправити у холодильник мінімум на 12 годин.
З малосолоного лосося можна робити бутерброди або рулет з сьомгою.
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