Малосолоний лосось з коньяком: Дмитро Дорошенко поділився рецептом вишуканої закуски на Новий рік

Кулінарний відеоблогер Дмитро Дорошенко, який запропонував нещодавно авторський рецепт форшмаку по-одеськи, розповів, як приготувати вдома слабосолоний лосось з коньяком.

Лосось з коньяком Продукти

500 г філе червоної риби

2 ст. л солі

1 ст. л цукру

1 ст. л коньяку

1 ч. л меленого перцю

1 ч. л рожевого перцю горошком

1 ч. л сушеного розмарину

пучок кропу Приготування Філе промити та просушити. Кріп порубати. Сіль, цукор, перець та розмарин змішати в окремій ємності. На харчову плівку насипати суміш солі, цукру та перцю, зверху покласти шматок риби. Рибу посолити-поперчити, посипати кропом, збризкати коньяком. Зверху другий шматок риби та повторити процедуру. Туго згорнути плівку та відправити у холодильник мінімум на 12 годин. З малосолоного лосося можна робити бутерброди або рулет з сьомгою.

Нагадаємо, блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепт оригінального листкового салату з копченою куркою та чіпсами. А Ольга Матвій поділилася рецептом незвичайного салату-закуски з серця та моркви по-корейськи.

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