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Приголомшливо смачний салат «Ніжність» від Людмили Борщ з копченою куркою та чипсами на Новий рік: готується швидко, відірватися неможливо

19:24 20 грудня 2021
салат

Після простого та ситного салату «Міраж» кулінарна блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепт оригінального листкового салату з копченою куркою та чипсами, який називається «Ніжність».

Салат можна оригінально прикрасити й це зробить його родзинкою новорічного столу.

Салат «Ніжність»

Продукти

Копчена куряча грудка 300 г
Кукурудза консервована 1 банка 170 г
Сир 70 г
Яйця 5 шт
Чипси 50 г
Майонез

Раніше Людмила Борщ запропонувала ще кілька простих та оригінальних салатів до свята. А кулінарна блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом незвичайного салату-закуски з серцем та корейською морквою.

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Смачний новорічний салат «Міраж» від Людмили Борщ: простий та ситний, з приємним ароматом свіжості

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