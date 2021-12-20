Приголомшливо смачний салат «Ніжність» від Людмили Борщ з копченою куркою та чипсами на Новий рік: готується швидко, відірватися неможливо
Після простого та ситного салату «Міраж» кулінарна блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепт оригінального листкового салату з копченою куркою та чипсами, який називається «Ніжність».
Салат можна оригінально прикрасити й це зробить його родзинкою новорічного столу.
Салат «Ніжність»
Продукти
Копчена куряча грудка 300 г
Кукурудза консервована 1 банка 170 г
Сир 70 г
Яйця 5 шт
Чипси 50 г
Майонез
Раніше Людмила Борщ запропонувала ще кілька простих та оригінальних салатів до свята. А кулінарна блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом незвичайного салату-закуски з серцем та корейською морквою.202
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