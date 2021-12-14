Легка закуска без майонезу до новорічного столу: відеорецепт

Деякі господині не уявляють собі новорічного столу без домашньої випічки. Причому може йтися не тільки про торти і пироги, а й про закуски.

До них відносяться міні-булочки (воловани) з начинкою з сирного крему, риби й зелені, рецепт яких наводить ресурс Кулінарні хитрощі .

Для його приготування вам знадобляться:

• бездріжжове листкове тісто — 1 упаковка

• риба слабосолона — 100 гр

• огірок — 150−200 гр

• творожний сир — 200 гр

• кріп — 3 гілочки

• ікра — для прикраси

Для початку потрібно приготувати булочки. Для них листкове тісто трохи розкочуємо, вирізаємо за допомогою склянки кружечки і відправляємо випікатися в духовку на 20 хвилин при 200С. Після випікання остудити.

Для начинки з'єднуємо сир, рибу, огірок, кріп і перемішуємо.

Булочки підрізаємо ножем із боку, не розрізаючи до кінця і заповнюємо їх начинкою.

Відкритий бік прикрашаємо червоною ікрою.

Раніше кулінарний блогер Людмила Борщ рекомендувала схожим чином подавати до столу і традиційний салат «Олів'є» .

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