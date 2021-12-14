26.86 / 27.07 30.20 / 30.55
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Легка закуска без майонезу до новорічного столу: відеорецепт

10:03 14 грудня 2021
Воловани

Деякі господині не уявляють собі новорічного столу без домашньої випічки. Причому може йтися не тільки про торти і пироги, а й про закуски.

До них відносяться міні-булочки (воловани) з начинкою з сирного крему, риби й зелені, рецепт яких наводить ресурс Кулінарні хитрощі .

Для його приготування вам знадобляться:
• бездріжжове листкове тісто — 1 упаковка
• риба слабосолона — 100 гр
• огірок — 150−200 гр
• творожний сир — 200 гр
• кріп — 3 гілочки
• ікра — для прикраси

Для початку потрібно приготувати булочки. Для них листкове тісто трохи розкочуємо, вирізаємо за допомогою склянки кружечки і відправляємо випікатися в духовку на 20 хвилин при 200С. Після випікання остудити.

Для начинки з'єднуємо сир, рибу, огірок, кріп і перемішуємо.

Булочки підрізаємо ножем із боку, не розрізаючи до кінця і заповнюємо їх начинкою.

Відкритий бік прикрашаємо червоною ікрою.

Раніше кулінарний блогер Людмила Борщ рекомендувала схожим чином подавати до столу і традиційний салат «Олів'є» .

195

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гаманець

Страховий стаж 35 років: на які категорії чекає додатковий перерахунок пенсій у 2022 році

касові апарати

Касові апарати для ФОП: кому потрібні у 2022 році, умови та штрафи

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Ангела Меркель блокувала постачання зброї Україні

«Це неможливо»: Bild розповіла, як Меркель блокувала постачання зброї Україні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.