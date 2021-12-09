Смачний десерт на Новий рік: простий та швидкий рецепт торта на пательні
Любителі солодкого можуть побалувати себе на свята не лише домашнім «Наполеоном» із вишнею за рецептом відеоблогера Дмитра Дорошенка, а й «швидким» тортом, коржі до якого роблять не у духовці, а на пательні.
Таким швидким рецептом тортика поділилися на ресурсі «Кулинарные хитрости». Автори запевняють, що торт готується швидко і просто, виходить він великим та дуже смачним.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 1 яйце;
- 200 г сиру;
- 1 склянка цукру;
- Ванілін;
- Борошно — приблизно 300 гр;
- 1 чайна ложка гашеної соди.
Для крему:
- 500 мл молока;
- 1 яйце;
- 1 склянка цукру;
- 3 столові ложки борошна;
- Ванілін;
- 150 гр вершкового масла;
- 150 г горіхів.
Приготування.
- Для крему розтерти яйце з цукром і мукою, додати ванілін, влити молоко, перемішати віночком, поставити на повільний вогонь, варити, доки не загусне, постійно помішуючи. Повністю остудити.
- Сир перетерти з цукром, яйцем, додати ванілін, соду і поступово ввести борошно. Тісто має вийти не зовсім крутим, але щільним.
- Розділити тісто на 6−8 частин (у залежності від розміру пательні). Тонко раскатати, наколоти виделкою, щоб коржі не піднімалися.
- Пекти на сухій пательні з обох боків.
- Обрізати нерівні краї. Остудити.
- Вершкове масло збити міксером, поступово додаючи холодну заварну масу. Змастити коржі, пересипаючи горіхами.
- Зверху прикрасити крихтою від обрізків коржів, горіхами та тертим шоколадом. Залишити просочуватися не менше, ніж на 6 годин.
На Новий рік можна приготувати страви, виконані у вигляді символу наступного року — Тигра. Наприклад, м'ясний відривний пиріг «Лапа тигра» або салат «Тигреня». А ще салат можна оформити у вигляді годинника, стрілка на якому наближається до півночі.
Фото зі сторінки «Кулінарні хитрощі»38
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