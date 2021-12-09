Смачний десерт на Новий рік: простий та швидкий рецепт торта на пательні

Любителі солодкого можуть побалувати себе на свята не лише домашнім «Наполеоном» із вишнею за рецептом відеоблогера Дмитра Дорошенка, а й «швидким» тортом, коржі до якого роблять не у духовці, а на пательні.

Таким швидким рецептом тортика поділилися на ресурсі «Кулинарные хитрости». Автори запевняють, що торт готується швидко і просто, виходить він великим та дуже смачним.

Інгредієнти: Для тіста: 1 яйце;

200 г сиру;

1 склянка цукру;

Ванілін;

Борошно — приблизно 300 гр;

1 чайна ложка гашеної соди. Для крему: 500 мл молока;

1 яйце;

1 склянка цукру;

3 столові ложки борошна;

Ванілін;

150 гр вершкового масла;

150 г горіхів.

Приготування. Для крему розтерти яйце з цукром і мукою, додати ванілін, влити молоко, перемішати віночком, поставити на повільний вогонь, варити, доки не загусне, постійно помішуючи. Повністю остудити.

Сир перетерти з цукром, яйцем, додати ванілін, соду і поступово ввести борошно. Тісто має вийти не зовсім крутим, але щільним.

Розділити тісто на 6−8 частин (у залежності від розміру пательні). Тонко раскатати, наколоти виделкою, щоб коржі не піднімалися.

Пекти на сухій пательні з обох боків.

Обрізати нерівні краї. Остудити.

Вершкове масло збити міксером, поступово додаючи холодну заварну масу. Змастити коржі, пересипаючи горіхами.

Зверху прикрасити крихтою від обрізків коржів, горіхами та тертим шоколадом. Залишити просочуватися не менше, ніж на 6 годин.

На Новий рік можна приготувати страви, виконані у вигляді символу наступного року — Тигра. Наприклад, м'ясний відривний пиріг «Лапа тигра» або салат «Тигреня». А ще салат можна оформити у вигляді годинника, стрілка на якому наближається до півночі.

Фото зі сторінки «Кулінарні хитрощі»

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