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Смачний десерт на Новий рік: простий та швидкий рецепт торта на пательні

16:20 9 грудня 2021
Торт

Любителі солодкого можуть побалувати себе на свята не лише домашнім «Наполеоном» із вишнею за рецептом відеоблогера Дмитра Дорошенка, а й «швидким» тортом, коржі до якого роблять не у духовці, а на пательні.

Таким швидким рецептом тортика поділилися на ресурсі «Кулинарные хитрости». Автори запевняють, що торт готується швидко і просто, виходить він великим та дуже смачним.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 1 яйце;
  • 200 г сиру;
  • 1 склянка цукру;
  • Ванілін;
  • Борошно — приблизно 300 гр;
  • 1 чайна ложка гашеної соди.

Для крему:

  • 500 мл молока;
  • 1 яйце;
  • 1 склянка цукру;
  • 3 столові ложки борошна;
  • Ванілін;
  • 150 гр вершкового масла;
  • 150 г горіхів.

Приготування.

  • Для крему розтерти яйце з цукром і мукою, додати ванілін, влити молоко, перемішати віночком, поставити на повільний вогонь, варити, доки не загусне, постійно помішуючи. Повністю остудити.
  • Сир перетерти з цукром, яйцем, додати ванілін, соду і поступово ввести борошно. Тісто має вийти не зовсім крутим, але щільним.
  • Розділити тісто на 6−8 частин (у залежності від розміру пательні). Тонко раскатати, наколоти виделкою, щоб коржі не піднімалися.
  • Пекти на сухій пательні з обох боків.
  • Обрізати нерівні краї. Остудити.
  • Вершкове масло збити міксером, поступово додаючи холодну заварну масу. Змастити коржі, пересипаючи горіхами.
  • Зверху прикрасити крихтою від обрізків коржів, горіхами та тертим шоколадом. Залишити просочуватися не менше, ніж на 6 годин.

На Новий рік можна приготувати страви, виконані у вигляді символу наступного року — Тигра. Наприклад, м'ясний відривний пиріг «Лапа тигра» або салат «Тигреня». А ще салат можна оформити у вигляді годинника, стрілка на якому наближається до півночі.

Фото зі сторінки «Кулінарні хитрощі»

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