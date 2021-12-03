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Салат на Новий рік із чотирьох інгредієнтів: блогерка Людмила Борщ розповіла про смачну страву, яка готується за 5 хвилин

11:39 3 грудня 2021
Новорічний салат

Кулінарна блогерка Людмила Борщ, яка раніше запропонувала замінити звичне новорічне «Олів'є» салатом під назвою «Марфа», поділилася рецептом салату з чотирьох інгредієнтів, який буде гарний як на свята, так і на кожен день.

«Простий та швидкий. Ситний, але й легкий водночас. Багатьом таке поєднання здається непоєднуваним, але я рекомендую і навіть наполягаю — приготуйте і спробуйте, ваша думка зміниться» , — стверджує блогерка на своєму каналі.

Інгредієнти:

  • Варені яйця — 3 шт.;
  • Плавлений сир — 2 пачки;
  • Крабові палички — 200 гр;
  • Морквина по-корейськи — 100 гр;
  • Майонез;
  • Сіль за смаком.


Приготування:

  • Яйця подрібнити за допомогою яйцерізки.
  • Плавлений сир покласти на 10 хвилин у морозилку, а потім нарізати кубиками.
  • Нарізати на шматочки крабові палички та змішати всі подрібнені інгредієнти.
  • Додати в миску нарізану невеликими шматочками моркву по-корейські.
  • Перемішати, додавши майонез. Посолити. Готово!

Раніше кулінарка Наталія Михайлова запропонувала свій варіант заміни новорічному «Олів'є» — салат «Чінгісхан» з буряком.

Також читайте, як зробити зі звичного салату «Олів'є» олів'є-роли.

Фото — скріншот

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