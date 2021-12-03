Салат на Новий рік із чотирьох інгредієнтів: блогерка Людмила Борщ розповіла про смачну страву, яка готується за 5 хвилин
Кулінарна блогерка Людмила Борщ, яка раніше запропонувала замінити звичне новорічне «Олів'є» салатом під назвою «Марфа», поділилася рецептом салату з чотирьох інгредієнтів, який буде гарний як на свята, так і на кожен день.
«Простий та швидкий. Ситний, але й легкий водночас. Багатьом таке поєднання здається непоєднуваним, але я рекомендую і навіть наполягаю — приготуйте і спробуйте, ваша думка зміниться» , — стверджує блогерка на своєму каналі.
Інгредієнти:
- Варені яйця — 3 шт.;
- Плавлений сир — 2 пачки;
- Крабові палички — 200 гр;
- Морквина по-корейськи — 100 гр;
- Майонез;
- Сіль за смаком.
Приготування:
- Яйця подрібнити за допомогою яйцерізки.
- Плавлений сир покласти на 10 хвилин у морозилку, а потім нарізати кубиками.
- Нарізати на шматочки крабові палички та змішати всі подрібнені інгредієнти.
- Додати в миску нарізану невеликими шматочками моркву по-корейські.
- Перемішати, додавши майонез. Посолити. Готово!
Раніше кулінарка Наталія Михайлова запропонувала свій варіант заміни новорічному «Олів'є» — салат «Чінгісхан» з буряком.
Також читайте, як зробити зі звичного салату «Олів'є» олів'є-роли.
Фото — скріншот95
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