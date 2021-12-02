Прикраса новорічного столу: гарний святковий салат «Чингісхан»

Після того, як блогерка Людмила Борщ розповіла як готувати салат «Марфа», кулінарка Наталія Михайлова запропонувала свій варіант заміни новорічному «Олів'є» — салат «Чингісхан».



Салат з буряком готується дуже просто і легко, викладається шарами. Поєднання продуктів смачне та сподобається всім. Салат можна подавати на святковий стіл.

Салат «Чингісхан» Продукти

філе куряче — 250 гр.

волоські горіхи — 80 гр.

чорнослив — 60 гр.

сир — 80 гр.

буряк — 2 шт.

морква 1 шт.

часник — 2 зубчики

майонез — 100 гр.

сіль Приготування

Буряк зварити, остудити та натерти на великій тертці. Розділити на 2 частини. Одну частину буряка викласти на блюдо, зверху зробити майонезну сітку. Філе куряче зварити, остудити та нарізати кубиком. Викласти зверху. Волоські горіхи подрібнити і посипати філе, зверху зробити майонезну сітку. Моркву зварити, остудити та натерти на великій тертці. Викласти зверху. Далі натерти сир на великій тертці та зверху зробити майонезну сітку. Дрібно нарізати чорнослив та викласти зверху. Другу частину буряка, що залишилася, з'єднати з майонезом і подрібненим часником. Викласти зверху, розрівняти. Дати настоятися у холодильнику 1 годину.

Гідне місце на новорічному столі займе також оселедець під шубою.

156

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter