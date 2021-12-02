Найкрасивіші у світі новорічні пряникові будиночки: рецепт від кондитерки Олени Зіберт

Зимові свята вже наближаються. День святого Миколая, Новий рік та Різдво — час чудес та подарунків.

Справжні солодкі шедеври створює українська кондитерка з Чернігова Олена Зіберт. Її казкові пряникові будиночки з вікнами з мармеладу та пересувними меблями всередині відомі й за межами України. До речі, цього року Олена Зіберт отримала золото на Всесвітньому кондитерському конкурсі у Великій Британії за один з її пряникових будиночків.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Олена Зіберт розповіла про секрети своєї майстерності та поділилася простим рецептом пряникового тіста, який варто взяти на замітку.

«Кожну деталь вирізала з тіста, доводячи до досконалості»

— Олено, який найнезвичайніший будиночок ви створили цього року?

— Це «Crazy дім», або, як я ще його називаю, «Кривий дім». У ньому все «всупереч». Тут дуже мало прямих кутів, тому його важко сфотографувати, а ще важче було зібрати з деталей.

— Відразу виникає асоціація з Ейфелевою вежею та «Танцюючим будинком» у Сопоті.

— Цей архітектурний шедевр у Польщі якраз і надихнув мене на «Кривий дім».

— Що було найскладнішим у роботі над вашим «Crazy будинком»?

— Тільки одні креслення зайняли майже п'ять годин. Кожну деталь вирізала з тіста, доводячи до досконалості. Адже вони мають підходити один до одного, як пазли. Стіни, вікна, дах у цьому будинку не пласкі, багато поверхонь випуклих або увігнутих. А деякі взагалі комбіновані — складної конфігурації. Особливо складно було зробити дверні укоси. Двічі конструкція ламалася й доводилося все переробляти. Дах створений з пряника, покритого двома кольорами глазурі за допомогою шпателя. Вежа — з трьох однакових за діаметром та висотою порожніх циліндрів. «Кривий дім» — моя найскладніша робота на сьогодні. Я не зустрічала таких кондитерських робіт, тому все довелося вигадувати самій.

"Crazy будинок" – найскладніший твір Олени Зіберт на сьогодні (фото з альбому Олени Зіберт)

— З чого зроблені вікна, що світяться?

— З лимонного мармеладу. Всередині будинок абсолютно порожній, тому там знаходяться гірлянди, що його підсвічують.

Вікна в будиночку зроблені з лимонного мармеладу (фото з альбому Олени Зіберт)

— Яка доля цього будинку?

— Його вже з'їли, це смачно — ароматні різдвяні пряники, тоненький шар солодкої глазурі та мармелад.

«Сніг — це цукрова пудра, якою я присипаю дахи та сходи через невелике сито»

— Який з усіх створених вами будиночків у вас найулюбленіший?

— Улюблені — мої зимові будиночки, як правило, не найскладніші, але вони казково гарні.

— Сніг на дахах, сходах, біля порога наче справжній. З чого він?

— Це цукрова пудра, якою я присипаю дахи та сходи через невелике сито.

Сніг зроблений з цукрової пудри та здається справжнім (фото з альбому Олени Зіберт)

— А з чого створюєте фігурки казкових персонажів — сніговика, гномика, звірів?

— З мастики. Виліплюю їх з неї, немов з пластиліну.

— Багато хто з читачів напевно захоче спекти до свят щось з пряникового тіста. Поділіться, будь ласка, вашим рецептом.

— Із задоволенням!

Пряникове тісто 250 г цукру висипаємо в каструлю з товстим дном та ставимо на вогонь. Водночас в іншій посудині кип'ятимо 250 мл води. Коли цукор почне перетворюватися на карамель і набуде бурштинового кольору, помішуючи дуже акуратно, щоб не обпектися, вливаємо воду. Потім додаємо знову 250 г цукру. І, не знімаючи каструлю з вогню, додаємо 200 г вершкового масла, чайну ложку з верхом соди, 0,5 ч. ложки солі, суміш спецій: кориця — 1, 5 ст. ложки, імбир — 1 ст. ложка, коріандр, мускатний горіх, суміш перців — по 0,5 ч. ложки. Спеції вибирайте улюблені — їх можна взяти й менше. Коли масло розтануло, знімаємо каструлю з вогню, додаємо у масу 150 г борошна та перемішуємо лопаткою. Потім, коли тісто охолоне, додаємо 3 жовтки та вводимо решту борошна. Нам треба, щоб тісто вийшло м'яким, але не прилипало до рук. Потім ми загортаємо його у плівку й ставимо в холодильник на 12 годин. Далі за потребою беремо стільки, скільки нам необхідно. Таке тісто може зберігатися у холодильнику навіть місяць. Охолоджене тісто розкачуємо (на кондитерському килимку або пергаментному папері), вирізаємо деталі та випікаємо 8−12 хвилин при температурі 180 градусів. Чим тонші та менші за розміром деталі, тим менше потрібно часу.

— А як прикрашати пряники?

— Для приготування базового айсингу білок одного яйця збиваємо зі 180−190 г цукрової пудри. Можна додати кілька крапель лимонного соку. Цей айсинг буде також контурним, ним можна малювати лінії. Якщо до айсингу додати трохи води, це буде вже заливна глазур. Нею можна заливати стіни чи дах будинку. А от якщо до базового айсингу додамо цукрову пудру, така густа глазур підійде для склеювання будинку.

— Запах спецій створює неповторний аромат зимових свят, це трохи схоже на запах глінтвейну, — продовжує Олена Зіберт. — І, коли куштуєш такі пряники, одразу поринаєш у цю святкову атмосферу.

Пряникові будиночки не тільки красиві, але й випромінюють аромат свята (фото з альбому Олени Зіберт)

— Що вас надихає на творчість?

— Книги та ілюстрації до них, фільми, справжні будинки, які я бачила наживо чи на фотографіях в Інтернеті.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?

— Бажаю докласти всіх сил для здійснення своєї заповітної мрії, і щоб вона втілилася у життя!

Олена Зіберт: «Бажаю докласти усіх сил для здійснення своєї заповітної мрії, і щоб вона втілилася у життя» (фото з альбому Олени Зіберт)

Раніше Олена Зіберт поділилася з «ФАКТАМИ» легкими рецептами шарлотки та макових плюшок.

Фото в заголовку з альбому Олени Зіберт

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