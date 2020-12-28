Создатель сказочно красивых пряничных домиков Елена Зиберт: «Верьте в чудеса!»

Украинского кондитера Елену Зиберт называют настоящей волшебницей и знают далеко за пределами Украины. Создаваемые ею пряничные домики переносят в сказку и детей, и взрослых. Каждую деталь в них можно рассматривать и рассматривать. Во многих домиках есть миниатюрная переносная мебель, горит свет, а у порога хозяйничают эльфы и прочие сказочные герои. О секретах создания сладких шедевров Елена Зиберт рассказала «ФАКТАМ».

— Зимние праздники ассоциируются с волшебством, — говорит Елена Зиберт. — Пряничный домик стал одним из сладких их атрибутов. Многие дети мечтают получить сказочный пряничный домик в подарок. Немало и тех, кто желает смастерить и украсить такой дом сам.

— Сегодня в магазинах продаются пряничные заготовки, которые остается только декорировать. Но как это лучше сделать?

— Самый простой и в то же время изысканный вариант — пряничный домик, покрытый белой глазурью. Можно не заливать глазурь, а густую нанести кондитерским шпателем прямо на стенки. Для этого делаем базовую глазурь (на 1 белок яйца берется 190 г сахарной пудры, все это взбивается на малых оборотах примерно 7 минут). Стараемся наносить шпателем равномерно. Такая густая глазурь высохнет у нас не за 6 часов, а всего за час, и можно будет приступать к дальнейшей сборке домика.

Например, залить окошки мармеладом или карамелью. А двери и прочие детали можно прорисовать с помощью трафарета и более густой глазури (в базовую глазурь добавьте еще сахарной пудры). Она идеальна и для склеивания деталей домика.

Окошки из мармелада смотрятся особенно эффектно, если в домике зажечь фонарик (фото из альбома Елены Зиберт)

— Очень красиво смотрятся в декоре крыши сосульки. Как их воссоздать?

— Сосульки делаем тоже из базовой глазури. Черепицу советую создать из самых маленьких пряничков. Сверху по «черепице» прямо кисточкой можно нанести жидкую глазурь — цветную или белую (если у вас крыша под снегом). Более сложным получится дом с мармеладными пристройками. Балкончики с поручнями можно сделать из мастики. И съедобная занавесочка, которая будто шевелится «от ветра», тоже создается из мастики.

Сосульки создаются из белковой глазури (фото из альбома Елены Зиберт)

— Пряничный домик нередко дополняется зверушками.

— Символ 2021 года — бычок. Но можно дополнить композицию фигурками олененка, зайчика, собачки. Для этого используйте маленькие прянички. Для их изготовления понадобится пряничное тесто, из которого, собственно, делается и сам домик.

Зверушки из мастики прекрасно дополнят композицию (фото из альбома Елены Зиберт)

Пряничное тесто 250 г сахара высыпаем в кастрюлю с толстым дном и ставим на огонь. В это же время в другой емкости кипятим 250 мл воды. Когда сахар начнет превращаться в карамель и обретет темно-янтарный цвет, помешивая очень аккуратно, чтобы не обжечься, вливаем воду. Затем добавляем снова 250 г сахара. И, не снимая кастрюлю с огня, добавляем 200 г сливочного масла, чайную ложку с верхом соды, щепотку соли, смесь специй (кардамон, кориандр, гвоздика, имбирь, корица, мускатный орех). В общей сложности специй получается три столовые ложки. Специи выбирайте любимые — их можно взять и меньше. Когда масло растаяло, снимаем кастрюлю с огня, добавляем в массу 150 г муки и перемешиваем. Затем, когда тесто остынет, кладем 5 желтков и вводим остальную муку (примерно 1 кг). Тесто должно получиться довольно мягким, но не прилипать к рукам. Затем мы заворачиваем его в пленку и ставим в холодильник на сутки. Дальше при необходимости берем столько, сколько нам нужно. К слову, такое тесто может храниться в холодильнике и месяц. Охлажденное тесто раскатываем (на коврике или пергаментной бумаге), вырезаем детали и выпекаем 8−12 минут при температуре 180 градусов. Украшать пряничный домик можно любыми сладостями: орехами, печеньем, леденцами, мармеладом, маршмеллоу, сухофруктами.

Снег в декоре домиков словно настоящий (фото из альбома Елены Зиберт)

— Особенно красивы разноцветные домики.

— Советую цвета подбирать яркие, сочные, новогодние (красный и зеленый в сочетании с белым) или же нежные, например, голубой. Стильно смотрятся двухцветные дома. Красители используйте, разумеется, только пищевые! Ведь нам этот домик еще нужно съесть! Пряничные домики очень вкусные. В их составе такие рождественские специи, как, например: имбирь, корица, мускатный орех, гвоздика, черный душистый перец, кориандр. Из цветных пряничных домиков можно соорудить даже деревню. Это очень весело, и заняты будут все: и взрослые, и дети! Если дети хорошо лепят из пластилина, дайте им пищевую мастику! Продается она в кондитерских магазинах. И пусть дети лепят снеговиков, мишек и других героев сами. Это несложно и тоже весело! При лепке обратите внимание, чтобы звери не были огромными по сравнению с домиком. А вообще, ориентируйтесь на свою фантазию!

— Как долго можно хранить пряничный домик?

— До полугода. Только ни в коем случае не в холодильнике и не возле окна. Прямые солнечные лучи способны превратить яркие цвета в бледные — и домик будет уже не такой красивый. Если планируете хранить его долго, следите, чтобы на лакомство не попадала пыль, поэтому поместите его в коробку или же за стекло. А еще лучше не сберегать домик долго, а разрешить детям съесть. Для них это будет настоящий праздник!

Елена Зиберт: «Пряничный домик – один из атрибутов зимних праздников» (фото из альбома Елены Зиберт)

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» накануне всеми любимых зимних праздников?

— Верьте в сказку и подарите ее своим близким! Верьте в чудеса!

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