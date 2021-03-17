Конкурс Cake International Virtual Edition COMPETITION, который проходит в Англии дважды в год (весной и осенью) — один из самых престижных в мире. В этом году из-за пандемии он проходил в онлайн-режиме. По итогам конкурса, четыре золотые медали получили украинские кондитеры. О том, как проходили состязания и о своей работе, «ФАКТАМ» рассказала золотой призер конкурса черниговский кондитер Елена Зиберт, которая создает сказочно красивые пряничные домики. На всемирном конкурсе она представила свою новую работу «Старый маяк».

«В состязаниях участвовали около 600 кондитеров из 59 стран»

— Так как конкурс проходил в онлайн-формате, работы судьи оценивали по фотографиям, — рассказывает Елена Зиберт. — В состязаниях участвовали около 600 кондитеров из 59 стран. И все презентовали очень красивые сладкие произведения. Украину представляли девять мастеров. И мы завоевали четыре «золота»! Я и черниговский кондитер Ирис Новакова получили медали за пряничные 3D-композиции, киевлянка Татьяна Нагорная — за декоративные фигурки из мастики, а Наталья Лупич из Ивано-Франковска — за сахарные цветы. Наша победа — это непередаваемые эмоции! Для меня мое «золото» на всемирном конкурсе Cake International — это кондитерский «Оскар».

— Поздравляю вас! Какие же были критерии в оценивании?

— Концепция и оригинальность дизайна изделия, сложность технологии, качество исполнения и проработка деталей, визуальная привлекательность (так называемый вау-эффект). Требований было много. Для презентации пряничной композиции нужно было выслать шесть фото работы с разных ракурсов и чертежи. Оценивали работы судьи мирового уровня. Разработки, оцененные от 90 до 100 баллов, получали «золото», от 80 — до 90 баллов — «серебро», и от 70 — до 80 — «бронзу». В одной категории могло быть несколько победителей. Все работы нужно было выслать до 19 февраля и купить билет для участия, который стоил 20 фунтов стерлингов (около 800 гривен). Одним из условий было то, что до конкурса работы нигде не должны были появляться.

Диплом конкурса Cake International Virtual Edition COMPETITION – всемирное признание

— Расскажите, пожалуйста, о своей пряничной композиции «Старый маяк». Как родилась идея?

— В 2021 году все мы надеемся на перемены к лучшему. Мой маяк — их символ. Это дом света, который дарит надежду. Я его сделала уютным для проживания и даже немного сказочным. Все детали созданы из пряников и айсинга (белковой глазури). Стены — толщиной 7 мм, айсинговое покрытие — 1 мм. Только для черепицы и камней использован более толстый слой глазури. Мох сделан из крошки печенья. Склеена конструкция при помощи айсинга. Высота композиции — 50 см, длина — 48 см, ширина — 35 см.

«Старый маяк» можно рассматривать в деталях бесконечно

«Всегда, когда строю пряничный дом, думаю о том, кто в нем будет жить»

— Невероятно красиво!

— Готовясь к конкурсу, я пересмотрела огромное количество изображений маяков, рыбацких домиков. Но мой маяк ни один не повторяет — он особенный. Этот маяк такой, каким вижу его я. Всегда, когда строю пряничный дом, думаю о том, кто в нем будет жить. Этот не исключение. Здесь обитают смотритель маяка с женой, и у них много детей, потому и немало пристроенных комнат. Правда, в постройке нет моих любимых мармеладных светящихся окон…

— А это ведь, насколько помню, ваша любимая фишка и уникальная разработка.

— Да. Но в этот раз пришлось обойтись без них, и вот почему. Я боялась… дисквалификации. С дисквалификацией на этом конкурсе каждый год сталкиваются немало кондитеров. В этом году тоже несколько прекрасных работ не были оценены.

— Почему же?

— В работе можно было использовать только пряничное тесто и айсинг. И отступать от требований нельзя. Они единые для всех и не обсуждаются. К слову, во многих категориях нельзя было применять несъедобный декор. Никакого соприкосновения съедобного и несъедобного! Не устану повторять слова благодарности нашему замечательному куратору Алене Уйшаг за помощь! Алена подсказывала, какие правила что значат, отвечала на все вопросы, а их возникало немало.

— Как в виртуальном конкурсе доказать авторство своей работы?

— С этим не было проблем. Никто из профессиональных кондитеров не заинтересован представлять подделку и выдавать чужое за свое. Мастера дорожат репутацией. Обман может легко вскрыться. Например, если поступит какая-то жалоба. Все это может закончиться позором и дисквалификацией.

— Учитывался ли вкус лакомства?

— Нет, значение имела только визуальная часть работы. Это конкурс декораторов. К тому же виртуальный.

— Елена, что для вас в конкурсе оказалось самым сложным?

— Трудно сказать. Наверное, ожидание результатов. Две недели с момента отправки и до оглашения результатов — волнительный период.

Елена Зиберт: «Победа во всемирном конкурсе мотивирует не останавливаться на достигнутом»

— В чем вы черпали вдохновение?

— Прежде всего в художественных произведениях. Одно из них — о Гарри Поттере. Там описаны невероятные постройки… Но, как уже сказала, я не воссоздаю то, что существует, а всегда придумываю что-то свое.

— Какова судьба вашего маяка? Он стал домашней реликвией или им уже успели полакомиться дети?

— Маяк пока дома. Думаю подарить его друзьям. Он, как и диплом, напоминает мне об участии в конкурсе и мотивирует не останавливаться на достигнутом.

Фото из альбома Елены Зиберт

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