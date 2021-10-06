Ароматний домашній хліб: простий рецепт від переможниці всесвітнього кулінарного конкурсу Олени Зіберт

Аромат хліба асоціюється з домашнім затишком і добробутом. І якщо ви хочете привнести позитивні емоції у своє життя, спечіть хліб і ласуйте їм собі на втіху. І нехай за вікном холод, дощ або сльота, у вашому домі тепло й комфортно. Смачний хліб — не менші ласощі, ніж тістечко чи торт. На його основі можна приготувати чимало страв — наприклад, тости, салати та квас.

Сьогодні в магазинах великий асортимент хлібобулочних виробів. І все-таки немає нічого кращого за домашній хліб. Його люблять і дорослі, й діти. Простим рецептом ароматного домашнього хліба з «ФАКТАМИ» поділилася кондитерка з Чернігова Олена Зіберт, яка отримала «золото» на міжнародному конкурсі кондитерів Cake International Virtual Edition COMPETITION в Великобританії. Цей конкурс вважається одним з найпрестижніших у світі. Олена Зіберт відома створенням казково гарних пряникових будиночків. На всесвітньому конкурсі вона представляла свою роботу «Старий маяк».

«Старий маяк» - цю роботу Олена Зіберт представила на всесвітньому кулінарному конкурсі, де отримала престижну нагороду

— Житній хліб здавна готували в багатьох країнах Європи, — каже Олена Зіберт. — Жито містить багато мінеральних речовин, які необхідні для організму людини. Смачний хліб завжди пекли й в Україні. Та в кожній місцевості були якісь особливості рецептів. Наприклад, на Поліссі додавали в хліб картоплю, а на Слобожанщині — гречку. Традиційно хліб пекли жінки — зазвичай у суботу. Пекли з розрахунком на весь тиждень.

— У період карантину багато хто почав випікати хліб в домашніх умовах.

— Це правда. Люди намагалися мінімізувати походи в магазини.

— Який рецепт житнього хліба ви вважаєте найвдалішим?

— Із задоволенням їм поділюся.

Домашній хліб Борошно пшеничне — 300 г



Борошно житнє — 100 г



Сухі дріжджі — 1 ч. л.



Сіль — 1 ч. л. з невеликою гіркою. Всі інгредієнти перемішати й додати: 300 мл води кімнатної температури, в якій треба запарити чайну ложку житнього солоду (він продається в супермаркетах). Перемішайте запарений солод, дочекайтеся, поки він стане кімнатної температури, вилийте в борошняну суміш і добре розмішайте ложкою. Посудину з тестом накриваємо плівкою, залишаємо на 12 годин на столі (важливо, щоб не було протягів). Все це я зазвичай роблю ввечері, щоб вранці займатися випічкою хліба. Отже, тісто простояло 12 годин. Викладаємо його на присипаний житнім (це важливо!) борошном стіл і, вмочуючи руки в борошно (житнє) звертаємо тісто конвертом — трохи відтягуючи, зліва до середини та справа до середини. Потім зверху до середини й знизу до середини. Перевертаємо тісто швом вниз, якщо потрібно надати овальної форми, злегка подовжуємо (нагадую, я печу в гусятниці), якщо ж у вас каструля — злегка згладжуємо кути, як би округлюємо його. І перекладаємо для вистоювання на пергамент або на присипаний житнім борошном рушник на 2 години. Накриваємо рушником. За 20 хвилин до закінчення цього часу нагріваємо духовку з каструлею (яка теж має нагрітися) до 240 градусів. І потім перекладаємо тісто відразу з пергаментом, якщо він просиліконений, в каструлю. Або змащуємо каструлю всередині кулінарним пензликом, який умочили в олію, а потім акуратно перекладаємо туди тісто. Можна зробити ножем на тесті надріз. Накриваємо кришкою та ставимо в духовку на 25 хвилин. Потім кришку знімаємо й випікаємо ще 25 хвилин (орієнтуємося по своїй духовці, можливо, у вас це займе трохи менше або трохи більше часу). Температуру не змінюємо, це ті ж 240 градусів. Перевіряємо шпажкою. Якщо, проткнувши хліб, дістали суху шпажку — хліб готовий. Його вага — близько 600 г.

— Чи можна додавати спеції?

— Звісно! Кардамон, кмин — все, що любите. А ще хліб з солодом добре поєднується з сухофруктами й горіхами.

Олена Зіберт відома створенням приголомшливо гарних пряникових будиночків

— Скільки та як зберігається хліб?

— Не більше трьох днів. Бажано у хлібниці чи в поліетиленових пакетах з невеликими отворами. Але запевняю вас, що ви з'їсте його набагато швидше, як це відбувається в нашій родині.

— Чи можна приготувати з такого хліба сухарики?

— Краще для цього взяти хліб, який залишився з учорашнього дня. Ось найпростіший спосіб. Ріжемо хліб тонкими брусочками, кладемо в міцний поліетиленовий пакет, туди ж додаємо улюблені спеції — наприклад, прованські трави, можна кілька зубчиків подрібненого часнику та 1−2 ложки олії. Можна трохи посолити, якщо хочемо солоні сухарики. Зав'язуємо пакет, перевертаємо його кілька разів, і, знявши пакет, викладаємо сухарики на деко. У духовці підсушують при 160 градусах хвилин 10−15 (сухарики мають підрум'янитися). Пару раз за цей час дістаємо деко, щоб лопаткою їх перевернути.

— Які бутерброди порадите приготувати з таким хлібом?

— Нанесіть на хліб (або на тост з такого хліба) м`який сир, додайте руколу та креветки, обсмажені на оливковій олії. Чудова альтернатива — сир, лист салату, порізане варене яйце та тонкі скибочки огірка.

Домашній хліб сподобається й дорослим, і дітям

— Багато хто не хоче мати справу з випічкою через те, що потім потрібно мити гору посуду. У вас є якийсь лайфхак?

— В даному випадку дуже мало посуду потрібно — одна каструля, в якій ми замішуємо тісто, в ній же тісто й вистоюється, і одна каструля, в якій запікаємо. Все!

— Як вважаєте, чому хліб популярний попри те, що багато хто прагне схуднути?

— Хліб і надалі буде популярний. Він доступний, крім того, містить клітковину, вітаміни, амінокислоти. І якщо в день з'їдати одну-дві скибочки житнього хліба, зайвої ваги не наберете. Якщо поспішаєте, то овочі плюс шматочок хліба — прекрасний перекус.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ» в такий непростий час?

— Міцного здоров'я та знаходити щастя навіть у дрібницях.

Фото з альбому Олени Зіберт

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