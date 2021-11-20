«Прості, але ароматні і пухкі»: суддя «МастерШефа» поділився рецептом оладок «з дитинства»

Суддя проекту «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який раніше поділився «експериментальним» рецептом сирних пончиків, згадав про улюблену страву свого шкільного дитинства — оладки.

Страва готується в два етапи:

Етап 1 — змішати 125 г теплої води, 15 г цукру, 3−4 г сухих або 8 г свіжих дріжджів і 60 г звичайного борошна, давши постояти 15 хвилин в теплому місці, поки не почне з’являтись піна

Етап 2 — додати до опари 125 г теплого молока, 1 жовток, 15 г цукру, 190 г борошна і дрібку солі.

Замішуємо однорідне тісто, воно має тягнутися. Накриваємо рушником і ставимо в тепле місце приблизно на годину (іноді навіть більше, якщо у приміщенні холодно). Зазвичай, в теплі тісто піднімається у 2−2,5 рази.

Пательню з олією нагріваємо на середньому вогні, викладаємо тісто великою ложкою. Смажити оладки слід з обох боків, обережно перевертаючи.

Порада: аби оладки добре проготувалися всередині — після їх переготання петельню слід закрити кришкою.

Раніше в мережі розповіли, як приготувати прості і економні грушові оладки, а також пухкі оладки з кабачком.

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