«Раніше ніколи таке не готував»: Володимир Ярославський поекспериментував із сирними пончиками

Суддя проекту «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом сирної запіканки з гарбузом, вирішив поекспериментувати із пончиками за порадою однієї з фоловерок.

«Я такого раніше не готував, але було дуже цікаво» , — написав кулінар в Instagram і розповів, як готував сирні пончики. Він порадив купувати досить жирний домашній сир (9−15%). Його слід віджати через марлю, щоб видалити зайву рідину. А рослинна олія має бути без запаху.

Інгредієнти: 250 г домашнього сиру;

1 ціле яйце;

1 жовток;

85 г цукру;

10 г ванільного цукру;

145 г борошна;

10 г розпушувача;

Рослинна олія для фритюру.



Приготування: Сир змішати з яйцем, жовтком і цукром. Перетерти на однорідну масу.

У борошно додати розрізувач, перемішати і додати до сирної суміші. Зробити м'яке тісто. Розкачати та зробити «бубліки».

Розігріти олію до 180 градусів і обсмажити пончики з двох сторін, перевертаючи шумівкою.

Викласти готові пончики на паперовий рушник.

Подавати, посипавши цукром.

«Це досить швидко та легко. А ще й із сиром» , — додав кулінар.

Раніше Володимир Ярославський розповів, як приготувати різотто з гарбузом, відкривши «головний рецепт» — трохи більше олії та трохи більше пармезану, ніж зазвичай.

Фото зі сторінки Володимира Ярославського у соцмережах.

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