«Раніше ніколи таке не готував»: Володимир Ярославський поекспериментував із сирними пончиками
Суддя проекту «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом сирної запіканки з гарбузом, вирішив поекспериментувати із пончиками за порадою однієї з фоловерок.
«Я такого раніше не готував, але було дуже цікаво» , — написав кулінар в Instagram і розповів, як готував сирні пончики. Він порадив купувати досить жирний домашній сир (9−15%). Його слід віджати через марлю, щоб видалити зайву рідину. А рослинна олія має бути без запаху.
Інгредієнти:
- 250 г домашнього сиру;
- 1 ціле яйце;
- 1 жовток;
- 85 г цукру;
- 10 г ванільного цукру;
- 145 г борошна;
- 10 г розпушувача;
- Рослинна олія для фритюру.
Приготування:
- Сир змішати з яйцем, жовтком і цукром. Перетерти на однорідну масу.
- У борошно додати розрізувач, перемішати і додати до сирної суміші. Зробити м'яке тісто. Розкачати та зробити «бубліки».
- Розігріти олію до 180 градусів і обсмажити пончики з двох сторін, перевертаючи шумівкою.
- Викласти готові пончики на паперовий рушник.
- Подавати, посипавши цукром.
«Це досить швидко та легко. А ще й із сиром» , — додав кулінар.
Раніше Володимир Ярославський розповів, як приготувати різотто з гарбузом, відкривши «головний рецепт» — трохи більше олії та трохи більше пармезану, ніж зазвичай.
Фото зі сторінки Володимира Ярославського у соцмережах.138
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