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«Раніше ніколи таке не готував»: Володимир Ярославський поекспериментував із сирними пончиками

13:56 8 листопада 2021
Пончики

Суддя проекту «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом сирної запіканки з гарбузом, вирішив поекспериментувати із пончиками за порадою однієї з фоловерок.

«Я такого раніше не готував, але було дуже цікаво» , — написав кулінар в Instagram і розповів, як готував сирні пончики. Він порадив купувати досить жирний домашній сир (9−15%). Його слід віджати через марлю, щоб видалити зайву рідину. А рослинна олія має бути без запаху.

Інгредієнти:

  • 250 г домашнього сиру;
  • 1 ціле яйце;
  • 1 жовток;
  • 85 г цукру;
  • 10 г ванільного цукру;
  • 145 г борошна;
  • 10 г розпушувача;
  • Рослинна олія для фритюру.


Приготування:

  • Сир змішати з яйцем, жовтком і цукром. Перетерти на однорідну масу.
  • У борошно додати розрізувач, перемішати і додати до сирної суміші. Зробити м'яке тісто. Розкачати та зробити «бубліки».
  • Розігріти олію до 180 градусів і обсмажити пончики з двох сторін, перевертаючи шумівкою.
  • Викласти готові пончики на паперовий рушник.
  • Подавати, посипавши цукром.

«Це досить швидко та легко. А ще й із сиром» , — додав кулінар.

Раніше Володимир Ярославський розповів, як приготувати різотто з гарбузом, відкривши «головний рецепт» — трохи більше олії та трохи більше пармезану, ніж зазвичай.

Фото зі сторінки Володимира Ярославського у соцмережах.

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