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Повітряні оладки на кефірі: простий рецепт з невеликим «секретом»

13:20 6 листопада 2021
оладки

Існує маса рецептів приготування оладок — солодких, солоних, з яблуками, з сиром, з кабачків та гарбуза. На сайті 1000.menu кулінари пропонують класичний рецепт оладок, але при цьому діляться невеликим секретом.

Оладки з кабачків на кефірі

Продукти

Приготування

Підготувати потрібні продукти. Кефір та яйце дістати з холодильника заздалегідь.

Змішати яйце з цукром та сіллю. Сильно збивати не треба, просто розмішати, щоб цукор та сіль розчинилися.

У мікрохвильовій печі або на плиті злегка підігріти кефір до стану, щоб була видна сироватка, але щоб він не пішов пластівцями.

У яєчну суміш, постійно помішуючи, поступово вливати теплий кефір.

Просіяти відміряну кількість борошна в окрему миску.

У рідку суміш невеликими порціями по 2 ст. л з великою гіркою вводити борошно й вмішувати віночком в одному напрямку, замісити густе, однорідне тісто.

Тісто не повинно вільно ковзати з ложки, а повинне ліниво сповзати.

Поверх тіста просіяти соду. Ретельно, але швидко втрутити її в тісто.

Дати тісту постояти 10 — 15 хвилин, щоб борошно встигло розійтися й бульбашки газу рівномірно розподілилися в тісті.

Більше тісто не перемішувати, а ложку набирати акуратно з краю.

На добре прогріту сковороду влити 3 ст. л. рослинної олії та прогріти його. Столову ложку занурити в олію й зачерпнувши тісто, викладати його, допомагаючи чайною ложкою або вологим пальцем. Смажити до рум'яного стану знизу й до появи дірочок згори.

Потім перевернути та обсмажити з іншого боку.

Готові оладки викладати на паперовий рушник, щоб увібралася зайва олія.

Подавати гарячими зі сметаною, медом, згущеним молоком, варенням.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт бесарабських вертутів з гарбузом та рецепт гарбузового пирога.

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