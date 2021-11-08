«Це нереально смачно»: Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом крилець теріяки

Суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно поділився незвичайним рецептом українського борщу, розповів, як він готує курячі крильця у гострувато-солодкому соусі теріяки.

«Той момент, коли м'ясо дуже м'яко сходить з кістки, хрумка скоринка у гострувато-солодкому соусі — і це нереально смачно» , — пише в Instagram Хіменес-Браво.

Інгредієнти: Крила курячі — 0,5 кг;

Соус теріяки густий — 2 ст.л.;

Соус солодкий чилі — 2 ст.л.;

Кукурудзяний крохмаль — 1,5 ст.л.;

Рослинна олія;

Сіль перець.

Приготування: Крила розрізаємо на сегменти, солимо, перчимо. Поливаємо олією, перемішуємо. Додаємо кукурудзяний крохмаль та ще раз перемішуємо.

Смажимо у великій кількості олії до приємного коричневого кольору. Готові крила розкладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

На теплу пательню вливаємо хорошої якості теріяки та світ чілі, додаємо готові крила і глазуруємо.

Подаємо разом з рисом, посипаємо кунжутом та зеленою цибулею.

«І насолоджуємося! Зелена цибуля ідеальна з соусом теріяки!» — пише кулінар.

Суддя «МайстерШефа» радить не використовувати столові прилади — краще брати крильця руками: «Так смачніше».

Раніше кулінар поділився рецептом фаршированого перцю у паніровці, а також запропонував швидкий спосіб випікання гордості кулінарів Франції — пирога Тарт Татен, замінивши у ньому яблука на груші.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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