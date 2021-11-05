«Ваша родина буде у захваті»: рецепт тартатену з грушею від Ектора Хіменеса-Браво

Суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво продовжує адаптувати до домашньої кухні рецепти знаменитих класичних десертів. Цього разу він запропонував швидкий спосіб випікання гордості кулінарів Франції — пирога Тарт Татен, замінивши у ньому яблука на груші.

«Простий і смачний рецепт, від якого ваша сім'я буде в захваті! А ще тартатен із груші дуже привабливо виглядає», — прорекламував шеф свій рецепт у Instagram .

Вам знадобляться:

груша — 2−3 шт

коричневий цукор — 200 гр

готове листкове тісто

Спосіб приготування

Грушу зачистити та нарізати на часточки. На холодну металеву сковорідку висипати 200 г коричневого цукру і топити до стану карамелі, викласти грушу і гасити до густого стану.

Вирізати недбалий круглий шматок листкового тіста і накривати їм грушу в сковорідці, підгинаючи краї тіста.

Сковорідку з вмістом поставити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 15−20 хвилин.

Дістати випічку із духовки, вийняти пиріг, накривши сковорідку плоскою тарілкою. Перевернути пиріг так, щоб він опинився на тарілці (грушами вгору).

Подавати десерт кухар рекомендує з мороженим.

Нагадаємо, кулінар Григорій Герман приготував подібний пиріг у класичному варіанті — з яблуками.

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