«Ваша родина буде у захваті»: рецепт тартатену з грушею від Ектора Хіменеса-Браво
Суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво продовжує адаптувати до домашньої кухні рецепти знаменитих класичних десертів. Цього разу він запропонував швидкий спосіб випікання гордості кулінарів Франції — пирога Тарт Татен, замінивши у ньому яблука на груші.
«Простий і смачний рецепт, від якого ваша сім'я буде в захваті! А ще тартатен із груші дуже привабливо виглядає», — прорекламував шеф свій рецепт у Instagram .
Вам знадобляться:
- груша — 2−3 шт
- коричневий цукор — 200 гр
- готове листкове тісто
Спосіб приготування
Грушу зачистити та нарізати на часточки. На холодну металеву сковорідку висипати 200 г коричневого цукру і топити до стану карамелі, викласти грушу і гасити до густого стану.
Вирізати недбалий круглий шматок листкового тіста і накривати їм грушу в сковорідці, підгинаючи краї тіста.
Сковорідку з вмістом поставити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 15−20 хвилин.
Дістати випічку із духовки, вийняти пиріг, накривши сковорідку плоскою тарілкою. Перевернути пиріг так, щоб він опинився на тарілці (грушами вгору).
Подавати десерт кухар рекомендує з мороженим.
Нагадаємо, кулінар Григорій Герман приготував подібний пиріг у класичному варіанті — з яблуками.52
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter