«Мої секретні фішки»: Ектор Хіменес-Браво поділився оригінальним рецептом українського борщу

Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який недавно шокував мережу провокаційним фото, поділився в своєму Instagram незвичайним рецептом українського борщу.

«7 років тому я і Стів, мій сусід, приїжджали разом в Україну та їли український борщ. Тоді він йому дуже сподобався, і сьогодні ми в Канаді, і я вирішив приготувати його! Але тільки свій рецепт, там є мої секретні фішки», — сказав Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти: Картопля — 150 г

Буряк — 180 г

Лук білий — 30 г

Цибуля зелена — 30 г

Болгарський перець — 30 г

Морква — 50 г

Помідори — 150 г

Капуста — 200 г

Червона квасоля (готова) — 200 г

Томатна паста — 2 ст.л.

Ребра яловичі з м'ясом (готові, з бульйону). Бульйон яловичий — 3 л.

Яблучний оцет — 1 ст.л.

Чорний перець.

Часник — 2 зубчики.

Мікс спецій: коріандр, кріп, кмин, лавровий лист, паприка, сіль.

Свинячий жир для смаження, шкварки.

Сметана — для подачі.

Петрушка. Приготування: Готується яловичий бульйон — в каструлю лягає м'ясо, заливається водою, додається перець, лавровий лист і вариться після кипіння ще хвилин 40−50 на невеликому вогні. В цей час готувати мікс спецій, змішати їх з часником в ступці, додати сіль, як на відео. Приготувати заправку: цибуля обсмажується з болгарським перцем на свинячому жирі до м'якості, потім додаються морква, томати та весь мікс спецій плюс чорний перець. Підливається трохи бульйону, щоб заправка тушілась як соус. Додається буряк і знову подливается бульйон. Далі додаються рубана капуста, томатна паста та картопля, яка порізана кубиками. Знову підливається бульйон. Готові ребра, заправка, квасоля та бульйон змішуються в каструлі на вогні. Подається зі сметаною, шкварками та петрушкою.

Раніше Ектор Хіменес-Браво розповів про те, як приготувати неймовірно смачні сирні булочки. Нагадаємо, незвичайним рецептом борщу поділилися також шеф-кухар Алекс Якутовії і суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський.

Фото: Instagram hectorjimenezbravo

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