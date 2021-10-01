«Мої секретні фішки»: Ектор Хіменес-Браво поділився оригінальним рецептом українського борщу
Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який недавно шокував мережу провокаційним фото, поділився в своєму Instagram незвичайним рецептом українського борщу.
«7 років тому я і Стів, мій сусід, приїжджали разом в Україну та їли український борщ. Тоді він йому дуже сподобався, і сьогодні ми в Канаді, і я вирішив приготувати його! Але тільки свій рецепт, там є мої секретні фішки», — сказав Ектор Хіменес-Браво.
Інгредієнти:
- Картопля — 150 г
- Буряк — 180 г
- Лук білий — 30 г
- Цибуля зелена — 30 г
- Болгарський перець — 30 г
- Морква — 50 г
- Помідори — 150 г
- Капуста — 200 г
- Червона квасоля (готова) — 200 г
- Томатна паста — 2 ст.л.
- Ребра яловичі з м'ясом (готові, з бульйону). Бульйон яловичий — 3 л.
- Яблучний оцет — 1 ст.л.
- Чорний перець.
- Часник — 2 зубчики.
- Мікс спецій: коріандр, кріп, кмин, лавровий лист, паприка, сіль.
- Свинячий жир для смаження, шкварки.
- Сметана — для подачі.
- Петрушка.
Приготування:
- Готується яловичий бульйон — в каструлю лягає м'ясо, заливається водою, додається перець, лавровий лист і вариться після кипіння ще хвилин 40−50 на невеликому вогні.
- В цей час готувати мікс спецій, змішати їх з часником в ступці, додати сіль, як на відео.
- Приготувати заправку: цибуля обсмажується з болгарським перцем на свинячому жирі до м'якості, потім додаються морква, томати та весь мікс спецій плюс чорний перець.
- Підливається трохи бульйону, щоб заправка тушілась як соус. Додається буряк і знову подливается бульйон.
- Далі додаються рубана капуста, томатна паста та картопля, яка порізана кубиками. Знову підливається бульйон.
- Готові ребра, заправка, квасоля та бульйон змішуються в каструлі на вогні.
- Подається зі сметаною, шкварками та петрушкою.
Раніше Ектор Хіменес-Браво розповів про те, як приготувати неймовірно смачні сирні булочки. Нагадаємо, незвичайним рецептом борщу поділилися також шеф-кухар Алекс Якутовії і суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський.
Фото: Instagram hectorjimenezbravo236
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