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Фарширований перець у паніровці: трендовий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

16:04 27 липня 2021
Болгарський перець

Суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який раніше розповів, як готувати фаршировану картоплю для гурманів, поділився рецептом фаршированого перцю у паніровці.

«Друзі, рецепт не тільки смачний, але й трендовий — прямо з тік-току! Зберігайте собі і готуйте», — пише кулінар в Instagram і показує всі стадії приготування перцю.

Інгредієнти:

  • перець болгарський червоний — 1 шт .;
  • перець болгарський жовтий — 1 шт .;
  • перець болгарський зелений — 1 шт .;
  • куряче філе — 300 г;
  • томати черрі — 60 г;
  • маслини — 40 г;
  • цибуля червона — 30 г;
  • орегано — 2 г;
  • чебрець — 2 г;
  • сир моцарелла — 80 г;
  • яйця — 3 шт .;
  • борошно — 100 г;
  • панірувальні сухарі — 150 г;
  • томатний соус — 100 г;
  • петрушка — 20 г;
  • сіль перець.

Перці зачистити і запанірувати у борошні, потім у яйці і у сухарях. Запекти у духовці при 180 градусів протягом 10 хвилин.

Обсмажити куряче філе. Додати розмарин, чебрець, червоний лук і смажити до готовності.

Додати томати черрі, порізані навпіл, маслини і томатний соус, приправити сіллю та перцем.

Фаршируємо перці, зверху розподіляємо сир і запікаємо при 190 градусах протягом 5 хвилин.

Зверху посипати нарізаною свіжою петрушкою. Смачного!

Раніше шеф-кухар розповідав, як готують скандинавську страву з лосося, яка називається гравлакс. У буквальному перекладі це означає «похований» лосось — раніше для зберігання спійманої риби її закопували у землю.

Фото — скріншот.

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