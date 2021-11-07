Солодкий заливний пиріг на кефірі з вишнею та журавлиною: покроковий рецепт ароматного десерту
Пізньої осені прикрасою святкового столу стануть ягідні пироги, наприклад, з вишнею та журавлиною. На відміну від літніх рецептів десертів тут можна поєднувати і свіжі, і розморожені ягоди. Тісто для таких пирогів готується на кефірі з содою і виходить ніжним і пишним, повідомляє 1000menu.
Солодкий заливний пиріг на кефірі з вишнею та журавлиною
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне — 1,5 склянки;
- Кефір — 1 склянка;
- Цукор — 1 склянка;
- Яйця — 2 штуки;
- Сода харчова — 1 ч. л.;
- Ягоди 1 склянка;
- Цукор ванільний — 1 ч.л.
- Олія — 1 ч.л.;
- Сіль — 0.5 ч.л.
1. Яйця збити, додати цукор та сіль, потім кефір.
2. Перемішати, збити міксером. Додати соду.
3. Всипати просіяне борошно і ванільний цукор. Вимішати тісто міксером.
4. Форму змастити олією, залити тісто, зверху на нього насипати ягоди.
5. Випікати 40 хвилин при 180 градусах. Готовність перевірити зубочисткою.
Нагадаємо, з яблук на свято можна приготувати французький пиріг Тарт Татен. Не менш смачним виходить такий самий пиріг із груш.
Фото https://ua.depositphotos.com/67
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