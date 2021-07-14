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Пиріг з шовковицею: журналіст, дружина відомого політика і дипломата поділилася оригінальним рецептом

11:03 14 липня 2021
Пиріг з шовковиці

Якщо відомий кулінар Тетяна Литвинова розповідала, як приготувати легендарний пиріг Тарт Татен, створений у Франції помилково, то дружина політика і дипломата Романа Безсмертного, Тетяна Мокріді, поділилася рецептом пирога з шовковицею.

«Я кожен рік ламаю голову, що б приготувати з шовковиці. Експериментів було багато. Незмінно варю компот, ліпимо вареники. З позаминулого року обов'язково у сезон шовковиці печу пиріг за рецептом американської телеведучої і кулінарки Марті Стюарт. Це просто і швидко», — пише журналістка на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • 1,5 склянки борошна;
  • 1 стакан + 2 ст.л. цукру;
  • ½ склянки молока;
  • 80 г м'якого вершкового масла;
  • 1 яйце;
  • 1,5 ч.л. розпушувача;
  • 1 ч.л. ванільного цукру;
  • 0,5 ч.л. солі;
  • шовковиця.

Приготування:

  • М'яке вершкове масло розтерти з цукром, ванільний цукром і яйцем.
  • Влити молоко, перемішати. Поступово всипати борошно, змішане з розпушувачем і сіллю.
  • Форму змастити маслом і присипати борошном. Викласти тісто в форму.
  • Помити шовковицю, підсушити на паперовому рушнику. Зверху тіста розкласти ягоди. Посипати 2 ст.л. цукру.
  • Відправити пиріг в розігріту духовку до 180 °C духовку на 10 хвилин. Після чого зменшити температуру до 160 °C і випікати ще 1 годину.
  • Посипати шовковичний пиріг просіяною цукровою пудрою.

«Пиріг також можна випікати з іншими ягодами: малиною, чорницею, вишнями», — додає Тетяна Мокріді.

Раніше переможниця та ведуча кулинарного шоу «МайстерШеф» Ліза Глинская поділилася секретами випічки з маком.

Фото зі сторінки Тетяни Мокріді у соцмережах.

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