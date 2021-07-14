Пиріг з шовковицею: журналіст, дружина відомого політика і дипломата поділилася оригінальним рецептом
Якщо відомий кулінар Тетяна Литвинова розповідала, як приготувати легендарний пиріг Тарт Татен, створений у Франції помилково, то дружина політика і дипломата Романа Безсмертного, Тетяна Мокріді, поділилася рецептом пирога з шовковицею.
«Я кожен рік ламаю голову, що б приготувати з шовковиці. Експериментів було багато. Незмінно варю компот, ліпимо вареники. З позаминулого року обов'язково у сезон шовковиці печу пиріг за рецептом американської телеведучої і кулінарки Марті Стюарт. Це просто і швидко», — пише журналістка на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- 1,5 склянки борошна;
- 1 стакан + 2 ст.л. цукру;
- ½ склянки молока;
- 80 г м'якого вершкового масла;
- 1 яйце;
- 1,5 ч.л. розпушувача;
- 1 ч.л. ванільного цукру;
- 0,5 ч.л. солі;
- шовковиця.
Приготування:
- М'яке вершкове масло розтерти з цукром, ванільний цукром і яйцем.
- Влити молоко, перемішати. Поступово всипати борошно, змішане з розпушувачем і сіллю.
- Форму змастити маслом і присипати борошном. Викласти тісто в форму.
- Помити шовковицю, підсушити на паперовому рушнику. Зверху тіста розкласти ягоди. Посипати 2 ст.л. цукру.
- Відправити пиріг в розігріту духовку до 180 °C духовку на 10 хвилин. Після чого зменшити температуру до 160 °C і випікати ще 1 годину.
- Посипати шовковичний пиріг просіяною цукровою пудрою.
«Пиріг також можна випікати з іншими ягодами: малиною, чорницею, вишнями», — додає Тетяна Мокріді.
Раніше переможниця та ведуча кулинарного шоу «МайстерШеф» Ліза Глинская поділилася секретами випічки з маком.
Фото зі сторінки Тетяни Мокріді у соцмережах.9
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