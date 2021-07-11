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Тетяна Литвинова поділилася секретом легендарного пирога, створеного помилково

14:55 11 липня 2021
Тетяна Литвинова поділилася секретом легендарного пирога, створеного помилково

Відомий кулінар Тетяна Литвинова, яка поділилася рецептом «візитною страви французької кухні», розповіла, як приготувати легендарний пиріг, який був створений у Франції помилково.

Тарт Татен відомий тим, що для його приготування використовують «некондиційні» сезонні фрукти. Підійдуть і персики, і яблука, і сливи.

Інгредієнти

Борошно — 120 г
Яйця — 2 шт
Масло вершкове — 125 г
Цукор — 200 г
Розпушувач — 8 г
Цукор ванільний — 10 г
Персики — 700 г
Вода — 2−3 ст.л.

Фрукти для пирога карамелізуютья, щоб пиріг не «плавав».

Випікати пиріг слід при температурі 150 градусів 50 хвилин.

А відомий кулінар, ведучий ток-шоу «Говорить Україна» (канал «Україна») Олексій Суханов рекомендував свій улюблений швидкий і ароматний пиріг з ревеню.

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